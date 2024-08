La Plus Belle Revanche : Imane Khelif, Une Reine En Or EDITEUR - 10 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitte

La Plus Belle Revanche : Imane Khelif, Une Reine En Or EDITEUR - 10 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Ciblée par une virulente campagne de déstabilisation dans le but évident de la perturber, Imane Khelif, qui a atteint la finale de la catégorie des 66 kg après avoir démontré une phénoménale force de caractère, a affronté une redoutable adversaire chinoise. Celle-là même que Imane Khelif devait affronter en finale du championnat du monde de boxe en 2023 avant que l’International Boxing Association ne décide soudainement de disqualifier l’Algérienne pour une obscure histoire d’hormones. Le destin a voulu que la combat soit une véritable revanche contre le mauvais sort, et Imane Khelif a su la prendre pour transformer les ignobles attaques contre elle en une source de motivation extraordinaire. Il fallait s’imposer sans aucune autre considération et Imane Khelif ne s’est pas posée trop de questions. Elle a étalé toute sa classe dans un combat durant lequel elle n’a en aucun moment douté de ses moyens dans une salle remplie d’Algériens venus des quatre coins de l’Europe. Elle a réalisé son rêve olympien avec l’art et la manière, en dépit du complot ourdi contre elle par l’IBA, auquel le Comité International Olympique (CIO) a retiré sa reconnaissance le 22 juin 2023. Ce n’est que justice après tant de souffrances pour Imane Khelif, qui vient d’écrire l’histoire, et en or. Le mérite revient au travail et l’abnégation de la boxeuse, mais également à son entraineur cubain dont la compétence n’est plus à démontrer. Sur le ring, la pugiliste algérienne a dominé la partie de bout en bout avec une grande aisance. Elle n’a pas tremblé, prouvant qu’elle fait partie de la race des grands. En un mot, c’est la réponse d’une vraie championne aux artisans d’une inadmissible conspiration, qui, en fin de compte, n’a fait que renforcer mentalement Imane Khelif. Celle-ci a inscrit son nom dans l’histoire de la boxe et du mouvement olympique. C’est la 7ème médaille d’or remportée par l’Algérie le long de sa participation aux JO ; après celles gagnée par Boulmerka, Morceli, Soltani, Benida Merah, Toufik Mekhloufi et Kaylia Nemour, en attendant l’entrée en lice en finale des 800 mètres de Djamel Sedjati. Mohamed Mebarki