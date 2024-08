JO de Paris 2024, classement : l’Algérie dans le Top 40 mondial Sport Par: Merzouk. A 11 Août 2024 à 19:13 Re

JO de Paris 2024, classement : l’Algérie dans le Top 40 mondial Sport Par: Merzouk. A 11 Août 2024 à 19:13 Regarder du sport en direct en ligne facebook-logo twitter-logo linkedin-logo JOPart JeanLuc Ichard - stock.adobe.com JO PARIS Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont pris fin ce dimanche 11 août. À l’issue de l’ultime journée des compétitions, le classement de l’Algérie en termes de médailles dans cette prestigieuse compétition internationale est connu. Loin derrière les États-Unis, la Chine et le Japon, les trois pays en tête du classement mondial, l’Algérie figure tout de même dans le top 50 mondial, avec un total de trois médailles, deux en or et une en bronze. JO de Paris : classement mondial et au niveau du monde arabe de l’Algérie L’Algérie arrive en effet en 39ᵉ place dans le tableau des médailles des Jeux olympiques de Paris 2024, selon le classement définitif établi en fin de journée de ce dimanche 11 août. Elle partage cette place avec l’Indonésie qui a décroché le même nombre de médailles, à savoir deux en or et une en bronze. Elle devance Israël (51e, avec 7 médailles dont une en or) et égale le record des JO d’Atlanta 1996 où elle a obtenu le même nombre de médailles. L’exploit de l’Algérie se manifeste davantage dans le monde arabe, où elle arrive en deuxième place des pays arabes ayant obtenu le plus de médailles. Ce classement est dominé par le Bahreïn (33e mondial) avec un total de quatre médailles : deux en or, une en argent et une autre en bronze. L’Algérie arrive en deuxième position avec ses trois médailles. Elle est suivie par l’Égypte et la Tunisie (52ᵉ place mondiale) avec trois médailles chacune (une médaille dans chaque métal) et le Maroc (60ᵉ place mondiale) avec deux médailles (une en or et une autre en bronze). Au niveau africain, l’Algérie arrive en deuxième place, derrière le Kenya (17ᵉ place mondiale) qui a décroché un total de 11 médailles : quatre en or, deux en argent et cinq en bronze. L’Algérie décroche trois médailles aux Jeux olympiques de Paris 2024 L’Algérie a brillé dans les JO de Paris 2024 grâce à trois athlètes, à savoir Kaylia Nemour, Imane Khelif et Djamel Sedjati. La délégation algérienne compte un total de 32 athlètes au début des JO de Paris. Dimanche 4 août à l’Aréna de Bercy, la jeune gymnaste Kaylia Nemour a décroché la première médaille pour l’Algérie aux barres asymétriques, est, c’était une médaille d’or. Elle est aussi devenue la première africaine à offrir une médaille en gymnastique au continent. Après avoir été écartée de l’équipe de France et un long bras de fer entre son club d’Avoine et la fédération française de gym (FFG), la gymnaste de 17 ans a changé sa nationalité sportive pour représenter les couleurs de l’Algérie aux JO de Paris. Vendredi dernier, c’était au tour de la boxeuse Imane Khelif d’honorer son pays avec une deuxième médaille d’or dans la catégorie des moins de 66 kg. Malgré la vaste campagne de désinformation et d’attaque dont elle a été victime, Imane a gagné tous ses combats à l’unanimité des arbitres. Samedi 10 août, Djamel Sedjati a offert une troisième médaille à l’Algérie, mais cette fois-ci en bronze, après avoir terminé la finale du 800 m au Stade de France à la troisième position. Le demi-fondeur algérien a terminé sa course avec un chrono de 1 :41’50. JO de Paris 2024 : les États-Unis en tête Deux jours avant la finale du 800 m, soit jeudi 8 août, l’athlète algérien a été visé par une enquête judiciaire et une perquisition au village olympique. Force est de constater que depuis le début des olympiades de Paris, aucun des espoirs de médaille de l’Algérie, au nombre de trois, n’a échappé à la polémique, rien de plus que des tentatives de déstabilisation selon certains intervenants. Pour le classement mondial des JO de Paris, il est dominé par les États-Unis avec 126 médailles dont 40 en or, suivie de la Chine avec 91 médailles dont 40 en or, du Japon avec 45 médaille dont 20 en or, de l’Australie avec 53 médailles dont 18 en or et de la France avec 64 médailles dont 16 en or.