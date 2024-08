Quand Hafid Derradji « couvre » les jambes de Kaylia Nemour sur une photo puis la supprime Par Lamia F 5 août 2024 à 19:41 Ce lundi, le chroniqueur sportif Hafid Derradji a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux après avoir publié une photo retouchée de la gymnaste olympique Kaylia Nemour. Sur l’image en question, partagée sur son compte Instagram, la jeune championne apparaît vêtue d’une jupe longue ajoutée par montage photo, dissimulant ainsi la partie inférieure de son corps, considérée comme « indécente » par le journaliste. Scandale : Hafid Derradji critiqué pour la modification d’une photo de la gymnaste Kaylia Nemour Cette initiative de Derradji a choqué une grande partie des internautes algériens, qui y voient une tentative de censure et une atteinte à la liberté des sportives de s’habiller selon les règles de leur discipline. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont exprimé leur indignation, soulignant que la gymnaste, âgée de seulement 17 ans, est soumise à des normes vestimentaires internationales strictes dans le cadre de ses compétitions. À LIRE AUSSI : JO Paris 2024 : Kaylia Nemour offre la 1ʳᵉ médaille d’or à l’Algérie L’affaire a également trouvé un écho au-delà des frontières algériennes. Le média français Le Point s’est emparé du sujet, dénonçant une pratique courante dans certains médias algériens consistant à « couper » les photos de l’athlète, notamment celles en justaucorps, au niveau du bassin. Cet acte, perçu comme un puritanisme excessif, a indigné nombre d’internautes des deux rives de la Méditerranée. Pour beaucoup, la modification de la photo de Kaylia Nemour ne fait qu’illustrer les défis auxquels sont confrontées les sportives algériennes, à la croisée des attentes culturelles et des exigences sportives. Certains ont appelé à une prise de conscience collective pour respecter l’intégrité des athlètes et leur permettre de représenter fièrement leur pays sur la scène internationale sans être soumises à de telles controverses. À LIRE AUSSI : Forbes Afrique : à seulement 17 ans, Kaylia Nemour intègre la liste des étoiles montantes