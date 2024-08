Non, ce n'est pas une médaille ordinaire, c'est un triomphe mondial ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 11-08-2024, 11:00 La victoire d’Imane Khelif, couronnée par une médaille d’or, est une réponse cinglante à ceux qui ont tenté de la salir par des déclarations blessantes et des manigances orchestrées dans les coulisses du monde mafieux de la boxe professionnelle. Au-delà d’un simple triomphe sportif, c’est un message fort adressé aux peuples non occidentaux. L’image de la championne, entourée de ses trois vicechampionnes, toutes belles, souriantes et brandissant fièrement leurs médailles, restera gravée dans l’histoire. Cette photo, qui immortalise une Africaine et trois Asiatiques unies par leur talent et leur détermination, est une véritable leçon de dignité. Imane Khelif aurait-elle pu partager cette scène avec des athlètes occidentales après des combats aussi âpres ? Assurément non. Car les boxeuses européennes qu’elle devait affronter n’ont pas agi avec le même esprit sportif. Cette photo est donc non seulement un hommage à ses adversaires asiatiques, mais aussi un vibrant salut fraternel aux sportives et aux peuples de ce continent. Elle illustre à la perfection ce que l’on appelle le «noble art», un art noble jusqu’au bout des ongles de ces dames ! Cette victoire est également un coup de tonnerre mondial qui éclabousse les célébrités animées par la haine, les milliardaires fascistes et les racistes de tout bord. De Donald Trump à Giorgia Meloni, en passant par Elon Musk et J.K. Rowling, la réponse d’Imane a été claire : c'est ce poing levé, symbole de défi face aux forces du mal, accompagné d’une médaille qui récompense l’effort et la persévérance. C’est la victoire du bien contre le mal, de la pauvreté et de l’humilité contre la richesse malsaine et le désordre moral. C’est aussi la victoire de l’honneur et de l’authenticité contre l’infamie et la fausseté. Enfin, il est essentiel de souligner ce fait historique qui relève presque de l’utopie : alors que certains se sont révélés être des sionistes et des fascistes, voir un ancien président des États-Unis, une cheffe de gouvernement italien et le représentant de la fédération de Russie réunis, indirectement, autour de cette affaire, confère à cet événement une portée mondiale. Mille remerciements à notre représentant au Conseil de sécurité qui a défendu vaillamment l’honneur de notre athlète. L’affaire Imane Khelif au Conseil de sécurité ? Non, vous ne rêvez pas ! PS : Je tiens à remercier du fond du cœur les amis lecteurs pour leurs nombreux messages de soutien et leurs vœux de prompt rétablissement. L'opération chirurgicale de ce jeudi (tendon d'Achille) s'est bien déroulée, et je suis sur le chemin de la guérison, après une immobilisation forcée qui durera 20 jours. Vos encouragements me donnent la force et la motivation nécessaires pour traverser cette (petite) épreuve avec optimisme. Merci à tous, d'ici et d'ailleurs. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 11-08-2024, 11:00