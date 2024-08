Djellaoui Inspecte Les Projets De La Ville D’Annaba : Des Inaugurations Et Des Promesses EDITEUR - 11 AOÛT 202

Djellaoui Inspecte Les Projets De La Ville D’Annaba : Des Inaugurations Et Des Promesses EDITEUR - 11 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Dans le cadre de visites d’inspection des projets de développement des communes de la wilaya d’Annaba, le premier responsable de la wilaya, Abdelkader Djellaoui, a visité et inspecté plusieurs projets dans la commune d’Annaba hier, samedi 10 août. La ville est actuellement le théâtre de 249 projets, dont des jets d’eau sur la placette du Théâtre Régional d’Annaba (TRA) Azzedine Medjoubi. Même au cœur du chef-lieu de wilaya, certaines zones de la commune d’Annaba souffrent encore aujourd’hui de l’absence d’infrastructures vitales. C’est le cas de la cité Aïn El Khadra dans le secteur de Sidi Aïssa. Ce nouveau secteur urbain ne dispose pas de routes, de trottoirs ni d’éclairage public, comme c’est le cas de trop nombreux projets d’extensions urbaines dans la wilaya d’Annaba. Cela a été le premier point visité par Djellaoui, qui est allé à la rencontre des citoyens pour constater la situation. Sur place, le chef de l’exécutif d’Annaba a donné le coup d’envoi de la réalisation du projet d’aménagement urbain de la cité. Bien que la construction d’une route de 1.250 mètres, afin de relier Aïn El Kharba à Annaba, soit une priorité, le secteur de Sidi Aïssa souffre grandement d’un problème d’approvisionnement en eau potable. Encore aujourd’hui, une grande partie des citoyens a régulièrement recours aux citernes d’eau potable. Au niveau de la zone côtière, Djellaoui a visité la cité Patrice Lumumba. Cette dernière a bénéficié d’un projet d’aménagement urbain dans la continuité et dans le même esprit que les projets de rénovation des espaces urbains de Refes Zehouane et Rizzi Amor. Cela vient ainsi compléter une fresque homogène et cohérente de la façade du boulevard maritime de la ville d’Annaba. De retour au cœur de la ville d’Annaba, le premier responsable a inspecté les préparatifs pour le projet d’installation d’éclairage intelligent, ou « Smart Lighting », au niveau des routes et passages de la gare maritime et de la gare ferroviaire de la wilaya d’Annaba. Cet espace partagé aura une importance vitale avec le retour des dessertes Annaba – Tunisie à partir d’aujourd’hui. Se rendant au secteur de la Plaine ouest, Djellaoui a inspecté l’évolution du projet d’aménagement des boulevards d’Afrique et de la cité Saf-Saf. Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en valeur de la Plaine ouest et ont connu quelques retards dans leur réalisation. Sur ces points, Djellaoui a donné des consignes pour accélérer les travaux de réalisation avant la fin de l’année en cours. Au centre-ville, il a inauguré la place publique Tarek Ibn Ziad, rénovée et dans laquelle ont été implantés des jets d’eau. Cette œuvre artistique d’architecture contemporaine donne à cette partie de la ville un tout nouveau visage. Sur place, le wali d’Annaba a également eu un aperçu du projet de la fontaine de la gare ferroviaire, qui sera à son tour réalisée selon des normes artistiques contemporaines. À la suite de quoi, Djellaoui est allé à la rencontre des représentants des associations civiles de la ville d’Annaba. Ces derniers ont soulevé plusieurs points concernant le cadre de vie et le problème d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) dans plusieurs secteurs de la ville, notamment les nouvelles zones d’extension urbaine comme Sidi Aïssa ou encore les quartiers de la Plaine ouest, dont certaines zones sont sans routes ni trottoirs depuis plus de deux ans. Le wali s’est engagé à traiter ces points de manière progressive avec l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba. Soufiane Sadouki