La dette américaine a dépassé les 35.000 milliards de dollars 30 juillet 2024 1:20 Publié par admin Aucun c

La dette américaine a dépassé les 35.000 milliards de dollars 30 juillet 2024 1:20 Publié par admin Aucun commentaire DIA-29 juillet 2024: La dette américaine a dépassé les 35.000 milliards de dollars pour la première fois de l’histoire, selon les informations publiées par le Trésor américain. Dans la base de données du site internet du Trésor américaine, sous la rubrique Dette publique totale, il est indiqué à la date du 29 juillet, la somme de 35.000 milliards de dollars, ce qui constitue un record. Les républicains ont déjà critiqué le président américain Joe Biden pour sa politique qui, selon eux, a conduit à une augmentation de la dette nationale. Le Bureau du budget du Congrès américain prévoit que la dette nationale dépassera 50.000 milliards de dollars en 2034, soit plus de 122% du PIB américain. Il estime aussi que la croissance annuelle moyenne du PIB américain entre 2029 et 2034 sera de 1,8%. En 2023, la dette nationale du pays a augmenté de plus de 4.000 milliards de dollars. M. Biden a signé un projet de loi approuvé plus tôt par le Congrès, le 3 juin 2023, visant à relever le plafond de la dette nationale. La limite sera désormais atteinte le 2 janvier 2025.