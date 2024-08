En panne ou à sec ? Une discussion nécessaire sur le déficit de financement de l’aide humanitaire Janez Lena

En panne ou à sec ? Une discussion nécessaire sur le déficit de financement de l’aide humanitaire Janez Lenarčič, Le commissaire européen chargé de la gestion des crises visite l’entrepôt de la capacité européenne de réaction humanitaire à Vinnytsia, en Ukraine ©Union Européene, 2022 Photographe Ramin Mazur Nous remercions l’Institut Egmont et Jean-Louis de Brouwer ainsi que les auteurs, Thierry Medhi Benlashen et Edouard Rodier pour la publication de leur note dans notre revue. Chapitre 1 : La base de financement Cette note d’Egmont propose d’explorer plus avant les principales options actuellement proposées pour combler le déficit de financement de l’aide humanitaire : les objectifs budgétaires, les fonds communs mondiaux et un meilleur engagement avec le secteur privé. Il conclut en suggérant un certain nombre d’actions qui permettraient à l’Union européenne de mobiliser une base de financement internationale plus large. Il s’agit de la première d’une série de trois publications sur le déficit de financement qui aborderont des questions connexes : le financement global et le financement multidimensionnel (ou nexus), jusqu’en 2023. Cette série tentera de couvrir les différents aspects du financement humanitaire mondial et s’appuiera sur les discussions qui ont eu lieu avant et pendant EHF 2023. Les conclusions, en plus des extraits des tables rondes et des panels d’experts, alimenteront les débats documentés et informels actuels. INTRODUCTION Le déficit de financement a été l’un des principaux sujets abordés lors d’EHF 2023 et a été une priorité de longue date du commissaire européen à l’Aide Humanitaire et à la Réaction aux crises, Janez Lenarčič. À l’heure où nous écrivons ces lignes, […] le Conseil de l’UE travaille toujours à la publication de conclusions sur cette question [NDR : les conclusions du conseil ont été publiées le 20 mai, sur le lien suivant]. Les récentes situations d’urgence ont entraîné une augmentation massive du nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire de 125 millions (2016) à 339 millions (2023). L’Aperçu Humanitaire Mondial (GHO) d’OCHA pour 2023 contient des chiffres inquiétants : PERSONNES DANS LE BESOIN : 339 MILLIONS PERSONNES CIBLÉES : 230 MILLIONS BESOINS : 51,5 MILLIARDS DE DOLLARS (US) APPELS : 38 Les crises humanitaires en cours aux portes de l’Europe, en Ukraine et au Moyen-Orient, ont mis en évidence la capacité de la communauté internationale à intensifier collectivement ses efforts pour soulager la souffrance humaine. Entre-temps, des solutions à long terme doivent être promues dans des régions comme le Yémen, la Corne de l’Afrique ou le Sahel, qui sont touchées par des conflits prolongés et l’aggravation de l’impact du changement climatique. Les besoins en matière d’aide humanitaire ont presque doublé au cours des dix dernières années, mais le taux de croissance du financement de cette assistance n’est toujours pas suffisant pour répondre à l’augmentation des besoins humanitaires [1]. En 2022, moins de 58 % des appels humanitaires ont été financés [2]. Si l’on se base sur les tendances actuelles, on ne peut que s’attendre à ce que ce taux augmente, ce qui entravera l’efficacité et l’efficience des interventions [3]. Certaines projections prévoient que les besoins financiers globaux atteignent 100 milliards de dollars d’ici 2029, voire 2027, ce qui laisserait trois personnes dans le besoin sur quatre sans soutien [4] et remettrait encore plus en question la pertinence du secteur humanitaire dans sa capacité globale à alléger les souffrances et à répondre aux besoins fondamentaux des personnes les plus démunies. Plusieurs pays donateurs se sont récemment engagés à augmenter leurs budgets humanitaires, mais la mobilisation d’autres gouvernements s’est avérée difficile. – Plus que combler le fossé : mieux partager les efforts humanitaires ? La moitié de l’aide humanitaire internationale proviendra de cinq donateurs seulement en 2021 (83 % des dix premiers donateurs). La contribution de l’Union européenne suit la même tendance, représentant 36 % du financement mondial [5]. La majeure partie provient d’une poignée d’États membres de l’UE et de la Commission européenne elle-même. Les États-Unis et l’Union européenne appellent régulièrement à un plus grand partage du fardeau : leurs détracteurs leur demandent au contraire de montrer l’exemple et de veiller à ce qu’ils contribuent d’abord à leur juste part et au niveau de leurs engagements. Cette situation a donné lieu à des idées divergentes et à des propositions novatrices : de la fixation d’objectifs de financement obligatoires à la mise en place de fonds humanitaires communs, de la meilleure mobilisation du secteur privé à la recherche d’un nouveau consensus autour du narratif, les principaux donateurs et praticiens de l’aide humanitaire s’accordent tous sur la nécessité d’explorer de nouvelles options. – Existe-t-il un consensus sur la question du financement ? Oui… et non. Au cours des dernières décennies, les responsables politiques, du développement et de l’aide n’ont cessé de promouvoir l’universalité des principes humanitaires. L’aide humanitaire a été au premier rang des valeurs et des priorités : une position récemment confirmée par la résolution 2664 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a décidé que les exemptions humanitaires s’appliqueraient à tous les régimes de sanctions des Nations unies. La majorité des observateurs du secteur semblent s’accorder sur la nécessité urgente d’augmenter le financement de l’aide humanitaire au niveau mondial. Toutefois, si cette question était posée à l’ensemble de la communauté non-membre du CAD, elle recevrait peut-être une réponse plus floue. « Le système [d’aide] n’est peut-être pas cassé, mais l’architecture utilisée pour mobiliser et acheminer les ressources est obsolète. » [6]. Cette déclaration du Center for Global Development paraphrase de nombreux points de vue sur la gouvernance financière actuelle. Cependant, peu d’États, d’organismes donateurs ou de responsables de l’aide ne semblent prêt à remettre en question le statu quo actuel, et ce malgré son manque de performance manifeste. FIXER DES OBJECTIFS GLOBAUX DE FINANCEMENT INSTITUTIONNEL – Un bref examen des pratiques En 1970, les pays du CAD se sont mis d’accord sur un objectif d’APD/RNB de 0,7 %. Celui-ci a été réaffirmé à plusieurs reprises au plus haut niveau lors de conférences internationales. Toutefois, l’engagement des pays membres du CAD à l’égard des objectifs de financement de l’APD reste très hétérogène. Depuis 2015, les tendances mondiales des niveaux d’APD sont principalement dues à une augmentation constante des versements des États-Unis, du Japon, de l’Allemagne et de la France, tandis que les contributions des institutions de l’UE et du Royaume-Uni se sont stabilisées. À l’échelle mondiale, le rapport entre les décaissements d’APD et le RNB se situe en moyenne entre 0,27 % et 0,33 % depuis 2015, masquant des écarts importants d’un pays donateur à l’autre, et d’une année à l’autre au cours de cette période. En 2021, seuls cinq donateurs sur les 30 pays membres du CAD ont atteint ou dépassé l’objectif de 0,7 % du RNB fixé pour l’APD (figure 2) – dont un seul (l’Allemagne) fait partie des cinq premiers donateurs en termes de montants absolus. 4 des 5 pays qui respectent l’objectif sont membres de l’UE, ce qui signifie également que 85 % des États membres de l’UE n’ont pas atteint l’objectif de 0,7 %, bien que 15 d’entre eux aient convenu en 2004 d’atteindre cet objectif d’ici 2015. Cet engagement a été renouvelé par le Conseil européen en 2015 avec un objectif à 2030. Trois des plus grandes économies de l’UE – qui n’atteignent pas actuellement l’objectif – ont récemment pris des mesures législatives pour l’atteindre : La France (2021-objectif 2025), l’Italie (2022-objectif 2026) et l’Espagne (2022-objectif 2030). Plusieurs autres pays sont susceptibles de prendre des mesures similaires dans les années à venir, mais les tendances actuelles montrent que le risque d’un système à deux vitesses, divisant les membres de l’UE, s’accroît. Source : Données de l’OCDE sur le financement du développement – consulté le 10 mars 2023 La composante humanitaire de l’APD présente une image encore plus hétérogène (cf. figure 3) : alors que le ratio moyen APD des pays de l’OCDE atteint 16%, il est biaisé par la part croissante démesurée du budget d’APD des États-Unis consacrée au financement d’activités humanitaires (16 % en 2012 – 37 % en 2021). Il tomberait à 9 % si les États-Unis n’étaient pas inclus, ce qui est inférieur à l’objectif de 10 % généralement préconisé. L’écart entre les membres de l’UE est encore plus frappant et témoigne d’approches totalement différentes dans la mobilisation et les dépenses d’APD. Pour mieux comprendre les raisons de ces chiffres, il faut aller au-delà de l’argument commun selon lequel la pression des pairs (nommer et dénoncer, ou faire l’éloge des champions de la cause du financement humanitaire) suffirait à déclencher un changement. Certains affirment que le partage d’expériences et de bonnes pratiques pourrait avoir un impact plus important sur les niveaux de financement humanitaire que la simple promotion d’objectifs. Les pays non-membres du CAD de l’OCDE sont toutefois généralement réticents à fixer des objectifs. Leur stratégie d’aide contourne souvent les structures humanitaires internationales, varie considérablement d’une année à l’autre et s’aligne plus explicitement sur leur agenda géopolitique régional. Les grandes économies émergentes ont tendance à articuler l’aide humanitaire avec des objectifs de politique étrangère, en particulier dans leur région géographique, par exemple : – L’Inde est souvent considérée comme la première puissance humanitaire régionale, car elle fournit une aide bilatérale de grande envergure lors de crises dans la région et n’apporte en revanche que des contributions limitées aux institutions multilatérales globales ou aux appels lancés par les Nations Unies. À titre d’exemple, l’Inde a été le plus grand donateur lors de la réponse au tremblement de terre de 2015 au Népal [7]. – Les décaissements de la Chine au titre de l’APD – estimés à 4,4 milliards USD en 2018 [8] s’articulent principalement autour de l’initiative « Une ceinture, une route » et se concentrent donc sur une assistance bilatérale avec ses partenaires économiques à l’étranger. Ils augmenteront très probablement suite à la publication du Livre blanc 2021 du PCC sur la coopération et le développement [9]. Ses dépenses humanitaires (128 millions USD en 2018) sont principalement axées sur la réponse aux catastrophes, par l’intermédiaire de l’Agence de coopération et de développement international (CIDCA) [10] récemment créée. La Chine s’est engagée à verser environ 150 millions USD au système humanitaire dirigé par les Nations unies en 2020, et bien que ce chiffre soit dérisoire par rapport à ceux des principaux pays donateurs, il représente la plus grande contribution chinoise jusqu’à aujourd’hui [11]. – Six pays d’Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Viêt Nam et Singapour) ont régulièrement augmenté leurs contributions aux Nations unies au cours des dernières années par le biais de projets de coopération triangulaire reflétant l’engagement des membres de l’ASEAN à l’égard de l’aide humanitaire [12]. Par conséquent, la plupart des décaissements d’APD dans la région se concentrent sur l’aide aux pays voisins. En Amérique latine, les dépenses d’APD ont suivi une trajectoire similaire, se concentrant principalement sur l’aide aux pays voisins, à quelques exceptions près (Palestine ou pays africains hispanophones et lusophones) [13]. Leurs objectifs y sont teintés d’un programme de localisation fort, d’un narratif de non-ingérence occidentale et de passerelles multiples entre humanitaire et développement [14]. Les contributions des pays du Golfe ont, elles, beaucoup fluctué – notamment celles des Émirats Arabes Unis (EAU) et de l’Arabie saoudite en 2021 – avec des volumes atteignant respectivement 745 millions USD (+ 74 %) et 553 millions USD (+ 87 %), inversant ainsi deux années de déclin [15]. Leur composante humanitaire de l’APD se concentre généralement sur les crises des pays voisins. – L’intérêt de fixer des objectifs Après une période de moindre attention, les objectifs de 0,7 % d’APD/RNB et de 10 % d’APD/AH ont regagné de l’intérêt en tant qu’outils précieux pour élargir la base des donateurs. Les principaux responsables de l’aide en ont fait la promotion lors du récent Forum Européen Humanitaire, notamment Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises [16], et Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) [17]. La perspective est en effet séduisante car ces objectifs – s’ils sont atteints par les pays à revenu élevé – couvriraient l’intégralité de la facture humanitaire. Les critiques font toutefois valoir que très peu des pays qui s’étaient engagés à atteindre l’objectif de 0,7 % d’APD il y a 50 ans l’ont respecté. Certains ont suggéré que cela n’avait jamais été l’intention initiale et que cet objectif était en réalité un outil de lobbying pour que les pays riches augmentent leurs budgets d’aide [18]. En outre, rien n’indique aujourd’hui qu’une résolution visant une approche juridiquement contraignante à l’Assemblée Générale des Nations unies serait adoptée, puis respectée par la suite. De plus, des objectifs normatifs pourraient être contre-productifs et inciter les pays ayant jusqu’à présent dépassé ces seuils à revoir leurs contributions à la baisse. Il convient aussi de noter que l’augmentation des engagements budgétaires n’est pas synonyme d’amélioration de la qualité du financement. Au Royaume-Uni, par exemple, une étude menée sur huit ans par l’Independent Commission for Aid Impact (ICAI) [19] a révélé que l’augmentation de l’APD, répartie entre une multiplicité de départements, avait au final entraîné une baisse de la qualité du financement de l’aide. La fixation d’objectifs doit donc s’accompagner d’un modèle de budgétisation approprié et efficace [20]. En outre, il est probable que plusieurs pays non-membres de l’OCDE s’opposeront à toute tentative d’imposer des objectifs de financement – y compris à des fins humanitaires – pour diverses raisons : – Un scepticisme relatif à l’égard d’un système mondial de développement et d’aide humanitaire considéré comme lourd, bureaucratique et peu perméable. – Le désenchantement à l’égard d’une approche humanitaire perçue comme occidentale et déconnectée d’autres mécanismes de solidarité ancrés dans d’autres traditions et valeurs. – L’impression que « le train a déjà quitté la gare », et donc que leur contribution financière serait insignifiante par rapport aux montants déboursés par les principaux donateurs. – Une réticence à s’engager formellement sur des déboursements programmés dans un contexte géopolitique et économique incertain, particulièrement pour les pays à revenu intermédiaire. Beaucoup de ces réticences semblent moins liées à des considérations strictement budgétaires qu’à des questions de gouvernance et de narratif régissant le système d’aide actuel. Elles appellent donc à des discussions plus approfondies sur le modèle d’acheminement de ces fonds, et sur son architecture. LA MISE EN ŒUVRE DE FONDS COMMUNS – Quelques exemples Le modèle de financement des opérations de maintien de la paix des Nations unies est entièrement basé sur la mise en place d’objectifs et de canaux de contributions des Etats Membres. Il est confronté à un dilemme similaire à celui du système humanitaire, avec peu de donateurs contribuant de manière substantielle au budget. Le plafond du plus grand contributeur a diminué au fur et à mesure que le nombre de membres des Nations unies augmentait et que d’autres pays étaient en mesure d’assumer une part plus importante. Après deux décennies de débats, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté en 1973 une méthodologie pour le financement du maintien de la paix. Celle-ci a été révisée en 2000 et est restée inchangée depuis. Malheureusement, peu d’États membres paient leurs contributions à temps, ce qui crée un problème de trésorerie pour le Secrétariat de l’ONU. En outre, il n’existe pas de budget unique pour le maintien de la paix : chaque mission dispose de son propre compte, ce qui permet aux États membres d’affecter leurs contributions à des fins particulières [21]. L’OMS a procédé à une révision similaire de son système d’annonces de contributions en 2022, faisant passer les contributions obligatoires et fixes de ses États membres de 16 % à 50 % de son budget global, sur la base d’un ratio du RNB de chaque pays. Cette réforme a été considérée comme une occasion de garantir une grande partie du budget de l’OMS de manière prévisible [22]. L’objectif était également de libérer l’agence des contingences d’affectation spécifique à des programmes, contextes, ou périodes précises. De sérieux doutes subsistent néanmoins quant à la mesure dans laquelle chaque État respectera son engagement financier [23]. Le Fonds Central de Réponse d’Urgence (CERF) des Nations Unies, directement administré par le Coordinateur des Secours d’Urgence (ERC), vise à financer les urgences humanitaires et les crises oubliées. Soixante pays donateurs et organisations régionales contribuent à son budget de 638 millions USD (2021) [24], mais les principaux contributeurs restent les 10 principaux donateurs mondiaux traditionnels. En outre, les agences des Nations unies restent les principaux bénéficiaires de ces fonds, ignorant la prévalence de la capacité opérationnelle des ONG. Aussi précieux soit-il pour l’écosystème humanitaire dirigé par les Nations unies, pour les budgets de ses agences et pour le financement des grandes urgences, le CERF ne remet pas en cause le statu quo « grands bailleurs / grands opérateurs ». Les Fonds Communs Pays (CBPF) administrés par les Nations unies bénéficient depuis plus de 15 ans d’un intérêt croissant des pays donateurs en apportant une réponse adaptée aux défis critiques liés à la flexibilité du financement et au renforcement des partenariats locaux [25]. Cependant, leur impact reste limité car ils dépendent de contributions volontaires et mobilisent des budgets relativement modestes, fonctionnant essentiellement sur une base annuelle. Leur caractère pré-ciblé géographiquement empêche également de s’attaquer à la tendance inquiétante des crises oubliées. – Le débat : un mécanisme mondial unique pour canaliser le financement de l’aide humanitaire inciterait-il à élargir la base de financement ? Un tel mécanisme présente des avantages prometteurs : – Permettre de prioriser les flux de financement en fonction des besoins plutôt que des médias ou de la géopolitique. – Neutraliser la source de financement et limiter ainsi la perception néocolonialiste de l’aide. – Optimiser les coûts transactionnels en permettant une méthode de guichet unique pour les flux de financement. – Réduire le « ticket d’entrée » pour les nouveaux pays donateurs. Plusieurs voix se sont élevées pour réclamer la création d’un tel fonds humanitaire mondial dans une logique de réforme du secteur qui n’aurait que trop tardé. Parmi elles, Pierre Micheletti, président d’ACF France, et Harpinder Collacott, directrice exécutive de Mercy Corps Europe, affirment que cela permettrait non seulement de combler le déficit de financement, mais aussi d’accroître l’impact de ce financement, à condition qu’il soit géré par un organe de gouvernance représentatif du secteur [26]. Derrière les portes closes, les critiques ont exprimé la crainte que les principaux pays donateurs ne soient en fin de compte réticents à mettre en un tel mécanisme de guichet unique, car cela reviendrait à céder une grande partie de leur influence à un acteur tiers, en particulier dans un contexte mondial où la diplomatie multilatérale est de plus en plus remise en question. La neutralisation de la source de financement priverait également les bailleurs institutionnels des fruits de la visibilité de leur action auprès de leur audience nationale. D’autres préconisent la création d’un mécanisme de financement vertical alimenté par un système de complément basé sur un pourcentage fixe du budget humanitaire de chaque État donateur. Cela permettrait au système de garantir des ressources prévisibles, par exemple pour les crises oubliées et sous-financées [27]. Un tel fonds s’appuierait dans une certaine mesure sur l’expérience actuelle du CERF, mais étendrait ses allocations de financement à tous les acteurs humanitaires (et pas seulement aux agences des Nations unies). Toutefois, ces nouveaux outils de financement multilatéral ne seraient pas forcément bien accueillis par les pays non alignés. Ils pourraient craindre que leurs contributions soient diluées dans un mécanisme servant principalement les priorités fixées par un club de grands contributeurs ou par un leadership bien trop consensuel. Il est au final probable qu’ils donnent leur préférence à des mécanismes régionaux avec lesquelles ils sont plus à l’aise. Répondre aux questions suivantes – aussi difficiles soient-elles – permettrait de commencer à lever certains des obstacles à des contributions plus substantielles de la part des nouveaux donateurs : Comment de tel fonds seraient-ils administrés ? Sous quelle gouvernance ? Et avec quelle redevabilité ? LE SECTEUR PRIVÉ – L’AIDE HUMANITAIRE EN TANT QU’INVESTISSEMENT ? Alors que le narratif d’un secteur privé censé jouer un rôle de plus en plus important auprès du secteur de l’aide continue de prendre de l’ampleur, les chiffres montrent une toute autre réalité : les contributions directes des entreprises privées et des fondations ne représentent toujours que 15 % de l’ensemble des donations privées en 2021, soit 1% des flux de financement humanitaires mondiaux [28]. Au-delà des donations, le véritable potentiel de contribution du secteur privé à l’effort d’aide résiderait dans ses capacités d' »investisseur ». – Les partenariats structurels entre les acteurs de l’aide et les entités privées restent les plus courants. Ils permettent un soutien organisationnel transversal et bénéficient de deux décennies d’expérience. Néanmoins, ils couvrent à peine le déficit de financement : généralement, soit ils répondent aux besoins internes des organisations (numérisation des process, améliorations organisationnelles), soit ils génèrent des produits innovants qui, aussi révolutionnaires soient-ils, ne couvrent pas la facture en tant que tel. – Les fonds communs, qui invitent les investisseurs privés à investir dans des problématiques spécifiques. Parmi eux, le financement mixte vise à réunir des capitaux privés et institutionnels dans des projets économiquement viables. Par exemple, l’Initiative d’Aide et de Résilience (HRI) encourage des investissements profitant aux communautés et renforçant les économies locales dans des contextes fragiles tout en permettant un retour financier [29]. Si les fonds d’investissement de ce type sont nombreux dans le secteur du développement [30], ils restent rares dans l’espace humanitaire. Comme pour le secteur social [31], de nombreux observateurs ont exprimé leur scepticisme quant à la capacité de l’action humanitaire à générer des retours sur investissement tangibles, même au-delà des premières pertes inhérentes à ce type d’investissement. D’autres s’inquiètent du fait que de tels instruments ignorent les zones très instables et laissent de côté les catégories les plus vulnérables d’une population cible [32]. – Les obligations à impact humanitaire sont des mécanismes axés sur des résultats préétablis et dans lesquels des acteurs privés investissent des capitaux pour financer des prestations humanitaires par l’intermédiaire d’une structure légale dédiée à cet objectif. L’investissement initial est progressivement remboursé par des bailleurs institutionnels en fonction des résultats. Cette modalité ne diffère pas fondamentalement des schémas classiques de financement de l’aide, les bailleurs institutionnels restant les payeurs finaux. Cependant, elle offre une option de liquidité immédiate qui peut être intéressante pour des projets humanitaires de grande envergure ou innovants, en contournant les contraintes budgétaires immédiates des bailleurs institutionnels. Les premiers résultats suscitent des réactions mitigées, les observateurs s’inquiétant des coûts administratifs supplémentaires (jusqu’à 10 % de l’investissement global), de leur inadaptation aux situations de crise aiguë et des risques éthiques qu’ils posent [33]. D’autres initiatives ont progressivement vu le jour (par exemple, les modèles d’assurance de financement des risques), mais elles s’avèrent souvent difficiles à adapter à la nature des interventions humanitaires et à leur finalité intrinsèquement non transformatrice. Cela dit, la littérature existante sur l’adaptabilité – à des fins humanitaires – des collaborations entre les secteurs privé et du développement est encore relativement légère : une base de recherche plus solide est nécessaire. CONCLUSION Il n’existe pas de formule magique pour accélérer l’expansion de la base des bailleurs humanitaires. Dans ses Conclusions de 2021 sur l’aide humanitaire [34], le Conseil de l’Union Européenne souligne qu’il est urgent d’intensifier les efforts déployés à l’échelle mondiale pour accroître de manière significative les ressources dédiées à l’action humanitaire, […] invite les donateurs potentiels et émergents à apporter une contribution fondée sur des principes et se félicite des travaux […] visant à obtenir un financement supplémentaire de la part des institutions financières internationales et du secteur privé. L’UE a en effet la capacité de mobiliser ses États membres, de tendre la main aux bailleurs (institutionnels ou privés) et de défendre un écosystème humanitaire plus cohérent, adapté aux nouvelles réalités et aux nouveaux défis, notamment en : – Soutenir le débat : des solutions et des idées émergent lentement et il existe actuellement un Momentum politique favorable qu’il faut exploiter pour tester de nouvelles propositions. Malgré les succès réels mais limités des initiatives de financement du Grand Bargain, l’architecture et le leadership humanitaires mondiaux n’ont jusqu’à présent pas été en mesure d’initier des changements profonds, tandis que les chiffres montrent le risque de voir le secteur perdre de sa pertinence dans sa capacité à répondre à des besoins à grande échelle. Il est clair que l’UE doit jouer un rôle plus audacieux en tant que facilitateur institutionnel, en s’appuyant sur sa légitimité institutionnelle et financière et sur sa volonté de soutenir un tel processus. – Elargir l’horizon des donateurs institutionnels à de nouveaux contributeurs nécessitera plus que des mesures normatives et des objectifs. Le discours actuel et la gouvernance de facto du système de financement humanitaire sont de plus en plus déconnectés de la réalité des besoins. Convaincre de nouveaux donateurs de participer et pousser les donateurs existants à ajuster leurs contributions nécessite un travail et un engagement importants, mais aussi des conclusions stratégiques sur la manière dont le système pourrait être amélioré. – Joindre le geste à la parole : alors que les États membres de l’UE se sont engagés sur de nouveaux objectifs de financements, le fossé demeure, voire se creuse, entre bailleurs historiques de l’Ouest et du Nord et les autres États membres. Le conflit en Ukraine est considéré comme un potentiel pivot dans l’engagement humanitaire du versant oriental de l’UE, et pourrait être l’occasion pour cette dernière de prouver au monde qu’un consensus sur le financement de l’aide humanitaire est atteignable, malgré les divergences de priorité. – Considérer la finalité : un système de gouvernance indépendant soutenu par un fonds humanitaire mondial se ferait au détriment de pratiques historiques des grands bailleurs institutionnels visant à considérer l’aide humanitaire comme un instrument de soft power. Tout projet de réforme majeur exigeant des États qu’ils abandonnent leurs approches traditionnelles nécessitera un vaste effort de lobbying – à la fois international et domestique – soutenu par de puissants relais d’opinion. – Un plus grand engagement avec le secteur privé nécessitera également une appréciation commune, et démontrée objectivement, de ce qui est réalisable et de ce qui ne l’est pas. Cette conversation technique est trop souvent polluée soit par des approches positivistes et naïves vis-à-vis du monde de l’entreprise, soit par les craintes (en partie) infondées sur des risques de dérive éthique. Une analyse plus approfondie de la manière dont les humanitaires peuvent tirer des leçons des expériences du secteur du développement, tout en reconnaissant que certaines pratiques ne sont tout simplement pas appropriées dans les contextes humanitaires, sera également essentielle dans les années à venir. Thierry Medhi Benlashen et Edouard Rodier