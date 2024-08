Maghreb : quel pays possède les plus importantes réserves en devises ? Économie Par: Merzouk A 11 Août 2024 à 11:45 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par manassanant / Adobe Stock De l'or et des billets en devise. Les réserves de change représentent les réserves en dollar détenues par la banque centrale de chaque pays. Au Maghreb, les réserves des banques centrales varient d’un pays à un autre. Voici les dernières données officielles de chaque pays concernant les réserves en devises. En Algérie, la Banque centrale (BA) a fait état, dans son rapport annuel pour l’année 2023, publié jeudi 8 juin, de « performances positives » de l’économie algérienne durant cette année. À propos de ces performances, la BA énumère notamment le « fort ralentissement de l’inflation, le taux de croissance appréciable du PIB, les excédents de la balance des paiements », ainsi que « l’accumulation accrue des réserves de change ». Algérie : 68,9 milliards de dollars de réserve de change à la fin 2023 Dans ce sens, il a été révélé que les réserves de change de l’Algérie ont augmenté de 8 milliards de dollars, atteignant à la fin de l’année dernière 68,9 milliards de dollars contre 60,9 milliards de dollars à fin 2022. Ce montant ne comprend pas l’or monétaire, selon le même rapport. « Ce niveau de réserves de change, largement supérieur aux recommandations minimales des standards internationaux, témoigne de la solidité de la position extérieure de l’Algérie », peut-on encore lire dans le rapport. Maroc : 36,6 milliards de dollars au 31 juillet 2024 Au Maroc, les réserves de change ont également enregistré une progression de 6,4 % en 2023 par rapport à l’année d’avant, selon le rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM), publié le 31 juillet dernier. Les avoirs officiels de réserve ont, en effet, atteint 359,4 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 36,6 milliards de dollars. « Cette augmentation est principalement attribuée à des financements extérieurs nets du Trésor s’élevant à 35 milliards de dirhams », précise le rapport. Libye : 29 milliards de dollars au 1ᵉʳ mars 2024 Si l’on procède par classement, c’est la Libye qui arrive en troisième position des réserves de change des pays du Maghreb, derrière l’Algérie et le Maroc. Le gouverneur de la Banque centrale de Libye (CBL), cité par le journal Al Arabiya, a annoncé, en mars dernier, que les réserves de change de la Libye s’élevaient à environ 29 milliards de dollars au 1ᵉʳ mars 2024, notant que ce chiffre est inférieur aux besoins de l’économie libyenne. Tunisie : 7,8 milliards de dollars en juillet 2024 Tout comme l’Algérie et le Maroc, les réserves de change de la Tunisie en 2024 ont également connu une hausse notable par rapport à l’année précédente, selon les données de la Banque centrale de Tunisie (BCT), publiées début juillet. Les réserves de change de la Tunisie ont, en effet, atteint 24,3 milliards de dinars tunisiens au début du mois de juillet dernier, soit l’équivalent de 7,8 milliards de dollars. Le rapport de la BCT souligne que cette augmentation, d’environ 1,4 milliard de dinars (452 millions de dollars) par rapport à l’année précédente, permet de couvrir 111 jours d’importations, soit un jour de plus que précédemment.