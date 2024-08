Une sportive algérienne explique pourquoi elle était absente aux JO de Paris Sport Par: Merzouk. A 13 Août 20

Une sportive algérienne explique pourquoi elle était absente aux JO de Paris Sport Par: Merzouk. A 13 Août 2024 à 07:20 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Narimene Dahleb Source : Facebook Narimene Dahleb Les JO de Paris 2024 ont baissé le rideau dimanche 11 août. L’Algérie a obtenu trois médailles : deux en or (Kyalia Nemour et Imane Khelif) et une en bronze (Djamel Sedjati). Les autres participants n’ont pas brillé. D’autres sportifs algériens étaient absents aux compétitions à Paris. Parmi eux, une karatéka algérienne qui explique les raisons. Dans une vidéo TikTok, Aicha Narimene Dahleb, une karatéka algérienne, plusieurs fois médaillée en Algérie et en Afrique, a répondu à une question que de nombreux fans lui ont posé sur les réseaux sociaux : pourquoi elle étaient absente aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? Voici pourquoi le karaté a été écarté des JO de Paris 2024 En réponse aux nombreux fans qui voulaient savoir les raisons de son absence aux JO de Paris 2024, la médaillée d’argent aux Jeux africains 2023 a répondu : « Tout simplement, parce que le karaté n’a pas été programmé cette année aux Jeux olympiques ». « Malheureusement, on n’a pas pu participer aux JO de Paris, car notre discipline a été écartée. Le karaté a été remplacé par un autre sport par le pays organisateur », a encore expliqué la médaillée d’or en kata par équipes aux Championnats d’Afrique de karaté 2022 à Durban. Alors que le karaté a été présent aux JO de Tokyo en 2021, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a décidé d’écarter la discipline, au profit d’autres sports, comme le breaking. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a en effet préféré intégrer de nouvelles disciplines qui font le succès auprès des jeunes sur les réseaux sociaux. « Nous aurons plusieurs autres occasions pour hisser le drapeau algérien » « Il y a déjà cinq sports de combat. On avait la possibilité de rajouter quatre sports. En allant chercher des sports urbains comme le breakdance et le skateboard, on va chercher des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux et que les jeunes regardent », avait justifié Tony Estanguet, président du Comité. Malheureusement, le karaté ne sera également pas présent lors des prochains Jeux olympiques, prévus dans quatre ans, en 2028 à Los Angeles, aux États-Unis. Les organisateurs prévoient aussi d’intégrer de nouveaux sports américains. Visiblement déçue de n’avoir pas pu représenter l’Algérie aux JO de Paris, Narimene Dahleb a promis d’autres succès à l’avenir dans d’autres compétitions. « Nous aurons plusieurs autres occasions pour hisser le drapeau algérien », a-t-elle dit. À l’occasion, elle a tenu à féliciter les trois médaillés algériens aux derniers JO de Paris 2024. « Je félicite Imane Khelif, Kaylia Nemour et Djamel Sedjati qui nous ont honorés en hissant l’emblème national aux Jeux de Paris », a déclaré la karatéka algérienne.