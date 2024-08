L’aéroport d’Alger recrute : postes à pourvoir et procédure de postulation (SGSIA) Par Amina Aouadi 12 août 2

L’aéroport d’Alger recrute : postes à pourvoir et procédure de postulation (SGSIA) Par Amina Aouadi 12 août 2024 à 10:10 ALGER, le 12 août 2024 – La Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger (SGSIA) a annoncé, hier (dimanche 11 août 2024), l’ouverture de nouveaux postes d’emploi au sein de l’aéroport. Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’aéroport d’Alger sur Facebook, les postes à pourvoir sont principalement destinés aux agents de sécurité. Pour postuler, les candidats doivent justifier d’un niveau d’études minimum de trois années secondaires et d’une excellente condition physique. 🟢 À LIRE AUSSI : L’aéroport d’Alger recrute : postes à pourvoir et conditions Des qualités telles que la résistance au stress, le calme et le professionnalisme sont indispensables pour réussir dans ce poste, notamment la capacité à travailler sous pression. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV accompagné d’une photo récente (en couleur) à l’adresse électronique suivante : grp_recrutement aeroportalger.dz Aéroport d’Alger : un dispositif de sécurité renforcé pour rassurer les voyageurs L’aéroport d’Alger, plaque tournante du transport aérien en Algérie, est en pleine expansion. Pour accompagner cette croissance et offrir un service toujours plus performant à ses passagers, la SGSIA lance un vaste plan de recrutement. Les nouveaux agents de sécurité joueront un rôle clé dans le renforcement des mesures de sûreté et de sécurité, tout en contribuant à l’accueil et à l’orientation des voyageurs. Les candidats retenus bénéficieront d’une formation initiale complète aux normes de sécurité internationales, ainsi que d’un accompagnement personnalisé tout au long de leur carrière. L’aéroport d’Alger offre un environnement de travail dynamique et stimulant, avec des perspectives d’évolution intéressantes. Les agents de sécurité pourront ainsi acquérir de nouvelles compétences et évoluer vers des postes à responsabilité. Pour marquer ce renouveau et renforcer l’image de professionnalisme de l’aéroport, le personnel opérationnel arborera de nouveaux uniformes. Ce changement symbolique vise à offrir un accueil encore plus chaleureux et personnalisé à tous les voyageurs. 🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie recrute des CDI à Alger : postes à pourvoir et procédure Les nouvelles mesures de sécurité mises en place visent à rassurer tant les voyageurs que le personnel. En renforçant la présence des agents de sécurité et en multipliant les patrouilles, notamment au niveau des parkings, l’aéroport répond aux préoccupations liées à l’insécurité. Les employés témoignent d’un sentiment de sécurité accru, notamment lors des services de nuit où le trafic aérien est moins dense. Ces initiatives contribuent à créer un environnement plus serein pour tous les usagers de l’aéroport. 🟢 À LIRE AUSSI : Emploi : Air Algérie recrute des stewards et des hôtesses de l’air