Vague anti-migrants par Abdelkrim Zerzouri L'Angleterre, l'un des derniers bastions européens antiraciste, a-t-elle été submergée par la vague «extrême droite » qui touche une grande partie de l'Europe ? Jusque-là réputée terre de tolérance face à la diversité religieuse et aux migrants tant réguliers que clandestins, l'Angleterre a brusquement sombré, ces derniers jours, dans la haine de l'étranger, du musulman en particulier. Plusieurs villes ont été secouées par de violentes émeutes anti-migrants après la mort de trois fillettes tuées ans une attaque à l'arme blanche alors qu'elle suivait un cours de danse (huit autres fillettes ont été blessées). Un drame incommensurable qui a servi d'alibi émotionnel sur mesure à l'extrême droite pour investir la rue et crier sa colère contre les migrants, parce que le tueur présumé, un jeune de 17 ans, issu de l'immigration musulmane, selon un faux portrait présenté par des activistes anti migrants sur les réseaux sociaux (il est né en Angleterre et issu de l'immigration rwandaise). Le roi Charles III a dénoncé les violences d'un petit nombre et a appelé au respect mutuel, mais il faut se rendre à l'évidence que le ver est dans le fruit. Partout à travers l'Europe, les groupes d'extrême droite étaient en « petit nombre », si on prend le qualificatif du roi Charles III, mais ils ont réussi en quelques petites années à gagner en popularité et venir bousculer la hiérarchie politique établie de longue date. En témoignent les dernières élections en France et, surtout, la percée de l'extrême droite, lors des récentes élections européennes aux côtés des partis centristes traditionnels, des socialistes, des libéraux et des écolos, gagnant pas moins de 131 sièges sur 720 que compte l'Assemblée parlementaire européenne. Favorisée par les malheureuses crises économiques qui secouent les pays européens, l'extrême droite se fraie son petit bonhomme de chemin dans les Assemblées élues et tente de prendre le contrôle des Etats, au niveau de plusieurs pays européens, en endossant tout leur malheur à l'immigration. Et, la popularité de ce courant politique qui semble bien s'installer dans le décor, ne recule pas là où elle prend racine. Résultat, qu'ils soient menés par la gauche, le centre ou la droite, la politique des gouvernements se façonnent désormais sous la pression des couleurs de l'extrême droite. A l'image du durcissement des lois de l'immigration partout en Europe, et l'Angleterre va prendre, sérieusement, en main la réglementation de l'immigration, au regard de la préoccupation qu'elle suscite au sein de la population. Les politiciens sont parfois obligés d'emprunter un jeu très dangereux, celui de la satisfaction de certaines revendications extrémistes, même si elles vont à l'encontre de leur principe politique, histoire de couper l'herbe sous les pieds de ce mouvement en lui ôtant des cartes qui servent à la manipulation de l'opinion. On achète la paix sociale comme on peut.