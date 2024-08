UNIS AUTOUR DE NOS HÉROS ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 13-08-2024, 11:00 Après de longues années de silenc

UNIS AUTOUR DE NOS HÉROS ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 13-08-2024, 11:00 Après de longues années de silence, conséquence du long règne des «Destruktors», notre voix se fait désormais entendre et nous sommes de retour, aussi, sur le podium des vainqueurs en sport. Cependant, aux yeux de certains journaux, radios et chaînes de télévision, Kaylia est trop française, Imane est trop masculine, et Sedjati est trop dopé ! Tout en reconnaissant que d'autres médias de l'Hexagone ont été plus justes, la meilleure réponse à ces discours racistes et haineux est ce formidable peuple qui est sorti en masse pour rendre hommage à ses champions. Ce peuple envoie également un message clair aux puissants de ce monde, qui s'acharnent contre Imane Khelif : il ne la laissera pas tomber et continuera à la protéger contre les riches dégénérés, les fascistes et ceux qui ont simplement raté l'occasion de se taire. Vinceremos ! M. F.