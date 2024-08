Le Maréchal-Graoudj et les mauvais calculs des Geppetto qui l’agitent ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 13-08-2024, 11:00 Achetez le journal l’Équipe ! Abonnez-vous à l’Équipe ! L’Équipe et ses … … Taupes DZ ! Et c’est nous qu’on traite de paranos ! D’éternels râleurs carburant à la théorie du complot ! Mon Dieu, mais que veulent-ils ? Que nous soyons sourds et aveugles aux récents mouvements de «troupes» - les guillemets sont franchement nécessaires - du maréchal d’opérette et de guinguette libyen, Haftar ? Des velléités de gonflage de pectoraux dopés à des livraisons d’armes du surplus de stocks d’armureries rouillées et qu’il affiche comme une limace gluante agiterait sa bave dans l’espoir fou de faire peur à cette ombre immense qui la surplombe et la domine, mais répugne toujours à la gober cul-sec tant elle est dégueu ? Allez ! Prenons large et soyons même un brin joueurs avec le temps et les délais. Haftar, c’est une question de quelques heures, et lui et ses colonnes en carton-pâte et sa vareuse d’affichage clignotant JCDecaux auront vécu. Mais l’Algérie n’est pas là pour faire la police chez les autres. C’est sa doctrine depuis la nuit des temps. Mais à la nuit succède le jour. Et un jour, il n’y a pas si longtemps de cela, les sponsors du Maréchal-Porte-Médailles lui ont soufflé une bien mauvaise idée, celle de bouger l’ongle incarné de sa pantoufle, elle aussi chargée de décorations en aluminium, et de la bouger cette breloque en direction de la Dézédie. Faut vraiment que ce saltimbanque des parades militaires de District-Est, subdivision «Graoudj» comprenne qu’une doctrine, c’est la matrice, le cadre général. Mais comme dans toute doctrine et cadre, il peut y avoir des alinéas rédigés en caractères plus petits, voire des additifs écrits à l’encre «sympathique» et qui en gros, résumés sommairement, veulent dire «zid garreb chouïa, et on t’enlève ton bon Dieu !». À la vérité, l’objectif est là, le but des agitateurs de Haftar, l’intention des Geppetto aux commandes de cette marionnette plus proche de la momie finissante que d’un maréchal, c’est de faire réagir l’Algérie. Comme leurs plans n’ont pas marché, et disons-le tout net, ont foiré à l’Ouest, les trémoussements dial Hadouk et de leur parrain sioniste s’étant vite calmés suite à quelques messages du terrain envoyés par Alger et que seuls les analystes savent décoder dans toute leur étendue catastrophique pour le futur du couple pacsé israélo-marocain, alors, on fait quoi, les Geppetto ? On fait bouger d’autres pions, plus à l’Est et, dans la foulée, plus profond, dans la bande sahélo-saharienne, aussi. L’idée est de pousser l’armée dézédienne à dégarnir l’Ouest pour renforcer l’Est et le Sud. Eh ben, les stratèges, faut voir. Maâlich ! Faut vérifier tout ça in-situ. Tafadhalou ! Qui sait ? Peut-être est-ce là un plan «génial». Comment le savoir ? Oh ! Mais, c’est simple ! Pour le savoir, poussez le «Maréchal-des-Logis-à-B’ghal» libyen encore un peu plus vers sa fin et son éradication du fichier mondial des «intermittents du spectacle politique». Ouiii ! Poussez-le dans le dos et dans notre direction. Et là, pas d’inquiétude à avoir, vous l’aurez votre réponse ! L’Algérie et ses enfants, postés aux quatre coins du pays, vous renseigneront jusqu’au plus petit détail de cette momie éparpillée façon puzzle sur ce qu’il en coûte de trop jouer avec des marionnettes dont la durée de vie ne tient qu’à un fil ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 13-08-2024, 11:00