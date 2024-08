JO 2024 : Imane Khelif, Kaylia Nemour et Djamel Sedjati accueillies en héros à Alger (Vidéo) 13 août 2024 0:0

JO 2024 : Imane Khelif, Kaylia Nemour et Djamel Sedjati accueillies en héros à Alger (Vidéo) 13 août 2024 0:05 Publié par admin DIA-13 août 2024: Les médaillés olympiques algériens, dont la boxeuse Imane Khelif et la gymnaste Kaylia Nemour et l’athlète Djamel Sedjati, ont été reçus en grandes pompes lundi par le ministre de la Jeunesse et des Sports après avoir été chaleureusement accueillis par des dizaines de supporteurs à l’aéroport d’Alger. Arrivée de Paris, la délégation algérienne ayant pris part aux Jeux olympiques, dont les trois athlètes médaillés, a été acclamée par une foule massée, malgré une chaleur torride, devant le salon d’honneur de l’aéroport. Les champions ont été ensuite reçus par le ministre Abderahmane Hammad dans le salon d’honneur, en présence notamment de membres de la famille d’Imane Khelif, 25 ans. Trois médailles et une 39e place au classement pour l’Algérie à Paris Drapés dans les couleurs de l’Algérie, Imane Khelif, Kaylia Nemour et le coureur de demi-fond Djamel Sedjati ont brandi leurs médailles face à une foule d’admirateurs qui les ont acclamés aux cris de «Tahia Imane» (vive Imane) et au son de la zorna (bombarde) et des tambours. Les trois athlètes devraient être reçus aujourd’hui par le président de la République lors d’une cérémonie officielle.