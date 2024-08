Alger: Une bande de quartier semant la terreur à Birkhadem neutralisée SOCIÉTÉ 14 août 2024 PartagerFacebookT

Alger: Une bande de quartier semant la terreur à Birkhadem neutralisée SOCIÉTÉ 14 août 2024 PartagerFacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la brigade mobile de la police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, ont procédé au démantèlement d’une bande qui semait la terreur parmi les habitants de Birkhadem, et à la saisie d’armes blanches de différentes catégories, indique, hier, un communiqué de ces services. Par Siham L. Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la brigade mobile de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, «ont arrêté 15 suspects, dont des repris de justice, qui activaient au sein d’une bande semant la terreur parmi les habitants de Birkhadem, outre la saisie d’armes blanches de différentes catégories», précise le communiqué. L’opération a été enclenchée «après la réception d’un appel au niveau du centre de commandement et de contrôle de la Sûreté de la wilaya d’Alger via le numéro vert 48-15, signalant une violente rixe avec des armes blanches prohibées, des produits pyrotechniques et des bâtons, entre un groupe d’individus et des repris de justice au niveau d’un quartier de la commune de Birkhadem, ayant fait plusieurs blessés», ajoute la même source. Suite à cet appel, les éléments de la brigade mobile se sont rendus sur place, où «15 suspects ont été arrêtés et 11 armes blanches de différentes catégories et tailles, 3 bâtons et des produits pyrotechniques ont été saisis». Après achèvement des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour «constitution d’une bande semant la terreur, rixe sur la voie publique avec des armes blanches prohibées et atteinte à l’ordre public», conclut le communiqué. S. L.