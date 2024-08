Kaylia Nemour, Imane Khelif et Sedjati décorés par Tebboune Sport Par: Amin Aït 15 Août 2024 à 10:15 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : présidence de la République Les médaillés lors des JO de Paris 2024 Après l’effort, les récompenses. Les trois médaillés algériens aux JO de Paris 2024 (26 juillet – 11 août), Kaylia Nemour, Imane Khelif et Djamel Sedjati, ont été accueillis triomphalement lundi 12 août en Algérie, avant d’être reçus mercredi par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ils ont été décorés de ses mains de l’ordre national du Mérite ainsi que des chèques dont les montants n’ont pas été dévoilés. L’Algérie, qui a participé aux JO de paris 2024 avec 46 athlètes engagés dans 15 disciplines, a finalement pu décrocher 3 médailles, deux en or et une en bronze, grâce aux exploits des 3 athlètes qui ont été honorés, mercredi 14 août, par le président de la République. JO de Paris 2024 : 3 médailles décrochées par l’Algérie Il s’agit d’abord de la boxeuse Imane Khelif, qui a écrit une véritable épopée olympique et dont le courage et la détermination ont durablement marqué la compétition. Son parcours s’est terminé à la première marche du podium où elle a été sacrée championne olympique dans la catégorie de moins de 66 kilos. L’autre pépite algérienne est la jeune gymnaste Kaylia Nemour de 17 ans. Formée en France, elle a finalement choisi de représenter l’Algérie et de hisser très haut le drapeau algérien en décrochant l’or après une prestation impeccable aux barres asymétriques. Kaylia Nemour est de père algérien et de mère française. Ses parents étaient présents à la cérémonie organisée en l’honneur des médaillés au Palais d’El Mouradia. Sa mère Stéphanie était visiblement très émue de voir sa fille décorée par le président de la République. Enfin, Djamel Sedjati a pu faire encore résonner l’hymne national au JO de Paris 2024, dans l’épreuve très disputée du 800 m, où il a terminé troisième. En décrochant une médaille de bronze, il a montré qu’il a sa place parmi les plus forts. Les 3 médaillés olympiques reçus en héros par le président de la République Cet exploit a valu aux trois champions d’être reçus en héros par le président de la République au palais d’El Mouradia en compagnie de leurs staffs techniques et de leurs familles. Lors d’une cérémonie émouvante, Imane Khelif et Kaylia Nemour, qui ont décroché les médailles d’or dans leur catégorie, ont reçu des mains du président de la République l’Ordre du mérite avec le grade « Aeheid ». Le Président a aussi décoré le détenteur de la médaille de bronze au 800 mètres, Djamel Sedjati, de la médaille de l’Ordre de mérite avec le grade « Djadir ». Cette cérémonie a également vu la présence de plusieurs hauts responsables de l’État, notamment le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP, Saïd Chengriha et le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad. « Je ne pensais pas que j’allais un jour rencontrer le président » Émus par cette réception organisée en leur honneur, les trois champions olympiques algériens n’ont pas caché leur joie. « C’est un jour spécial pour moi », a déclaré Imane Khelif qui n’en revient pas d’avoir « reçu la médaille des mains du président ». « J’étais très honorée de rencontrer monsieur le président, je ne pensais pas que je pouvais le rencontrer un jour. C’était génial. Il nous a très bien accueillis », a déclaré Kaylia Nemour. Djamel Sedjati a, quant à lui, assuré que l’accueil a été « chaleureux ». « Je suis fier et mes parents sont fiers de leur rencontre avec le président », a-t-il déclaré.