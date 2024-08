Parlez 36 langues en appuyant simplement sur un bouton - "Même ma mère de 60 ans adore cet appareil" 2024-08-16 Je m'appelle Marion, je suis une nomade âgée de 31 ans. Durant ces 7 dernières années sans domicile fixe, j'ai visité plus de 50 pays. Cela fait maintenant plusieurs mois que je vis dans des pays comme la Thaïlande, le Mexique, la Turquie, l'Espagne, le Nicaragua et l'Afrique du Sud. Si vous aimez voyager ou si vous envisagez de voyager plus souvent, vous allez adorer ce gadget exclusif sur lequel je vais vous donner mon avis. Et si vous pouviez communiquer avec N'IMPORTE QUI dans le monde, quelle que soit la langue de votre interlocuteur ? On dirait que je vous parle du prochain Star Trek, mais c'est exactement ce que fait MUAMA Enence! Ce traducteur instantané est capable de traduire plus de 36 langues en temps réel en appuyant simplement sur un bouton. En tant que grande voyageuse, je n'en ai jamais assez et il fonctionne tellement bien que j'en ai même acheté un pour ma mère le mois dernier, afin qu'elle soit en sécurité pendant son voyage. Voici mon honnête opinion. Premièrement, il est très utile en cas d'urgence Dites-moi, comment demander votre chemin si vous êtes perdu ? Comment négocier un taxi sans vous faire arnaquer? Comment contacter la police ou rechercher un traitement médical spécifique, si quelque chose vous arrive ? C'est difficile lorsqu’on ne parle pas la langue du pays dans lequel on se trouve. Et c'est ce qui est arrivé à ma mère de 60 ans lorsque nous étions en Russie... Dans les années 1990, ma mère, mon père et moi étions en vacances en Russie... Malheureusement, ma mère est tombée malade pendant la nuit : de fortes douleurs à l'estomac, des maux de tête et de la fièvre... Nous avons appris quelques heures plus tard qu'elle souffrait d’une "intoxication alimentaire"... Pendant de longues minutes, elle essayait d’expliquer son problème au directeur de notre hôtel... Elle a imité des signes de douleurs à l'estomac pour demander à voir un médecin... Mais, le directeur de l'hôtel n'a pas compris un mot et il a appelé le room service de l'hôtel, pensant que ma mère avait juste faim... Ma mère a finalement obtenu des soins médicaux appropriés, mais dans une telle situation, il serait vraiment utile de pouvoir communiquer dans une langue étrangère. Maintenant, lorsque maman et papa voyagent, ils choisissent toujours des "hôtels tout compris" et quittent à peine l'hôtel. Elle me dit qu'une fois arrivés dans un autre pays, ils se sentent perdus à cause de la barrière de la langue. J'ai offert à ma mère le traducteur MUAMA Enence pour son anniversaire et elle dit que cela lui a redonné confiance pour explorer de nouvelles cultures ! Ma maman adore son traducteur Comment ce gadget m'a aidé à explorer de nouvelles cultures Explorer de nouvelles cultures est ce que je préfère lorsque je voyage ! Ce sont ces plats étonnants "secrets" ou bien cette magnifique plage, loin de notre routine, qui me font apprécier à ce point les voyages... Lorsque j'étais en Thaïlande il y a 3 mois, j'ai décidé de partir en mission : découvrir un nouveau plat Thaïlandais. Dans un petit restaurant familial, j'ai utilisé mon traducteur MUAMA Enence pour demander à la serveuse son plat préféré. Ses yeux se sont écarquillés lorsque l’appareil a commencé à parler. 10 minutes plus tard, elle m'a servi un Khao Soi : une soupe au curry à base de lait de coco servie avec de grosses nouilles de blé, de la viande et une pincée de nouilles frites. Le meilleur plat que j'ai mangé depuis des lustres ! J'ai découvert un nouveau plat dans un restaurant local grâce à mon appareil MUAMA Enence Comment fonctionne cet appareil ? Voyons voir comment fonctionne cet appareil. MUAMA Enence a été créé au Japon : le pays de la technologie de pointe, les meilleurs robots... et la meilleure technologie vocale. Bien qu'il s'agisse d'un petit appareil, il est très puissant et facile à utiliser... ➢ Il vous suffit de choisir la langue dans laquelle vous communiquez. Cliquez simplement sur le bouton "A" et commencez à parler. ➢ Relâchez ensuite le bouton "A" et votre traducteur instantané MUAMA Enence traduira automatiquement ce que vous venez de dire dans la langue sélectionnée. ➢ Appuyez sur le bouton "B" - laissez parler votre ami étranger. Relâchez ensuite le bouton "B" et votre traducteur instantané MUAMA Enence traduira automatiquement ce qu'il ou elle dit dans votre langue maternelle. Découvrez ce produit en action Quelles langues sont préinstallées dans le traducteur MUAMA Enence ? MUAMA Enence vous permet de communiquer dans plus de 36 langues. Il fournit une traduction rapide et précise, ce qui facilite grandement les conversations avec des étrangers. Et l'appareil fonctionne dans les deux sens ! TOUTES les langues prises en charge sont interchangeables. ar-eg Arabe (Egypte) ar-sa Arabe (Arabie Saoudite) cs Tchèque (République Tchèque) da Danois (Danemark) de Allemand (Allemagne) el Grec (Grèce) en-gb Anglais (Royaume-Uni) en-us Anglais (États-Unis) en-ie Anglais (Irlande) fi Finnois (Finlande) fr-ca Français (Canada) fr Français (France) hr Croate (Croatie) hu Hongrois (Hongrie) id Indonésien (Indonésie) it Italien (Italie) ja Japonais (Japon) ko Coréen (Corée du sud) nl Néerlandais (Pays-Bas) no Norvégien (Norvège) pl Polonais (Pologne) pt-br Portugais (Brésil) pt Portugais (Portugal) ru Russe (Russie) sk Slovaque (Slovaquie) sv Suédois (Suède) tr Turc (Turquie) uk Ukrainien (Ukraine) vi Vietnamien (Vietnam) es Espagnol (Espagne) es-mx Espagnol (Mexique) bg Bulgare (Bulgarie) ca Catalan (Espagne) hi Hindi (Inde) ms Malais (Malaisie) ro Roumain (Roumanie) sl Slovène (Slovénie) ta Tamoul (Inde) te Telugu (Inde) th Thaï (Thaïlande) zh-hk Chinois, Mandarin (simplifié, Hong Kong) zh-tw Chinois, Mandarin (traditionnel, Taiwan) he-il Hébreu (Israël) Mon avis - Achetez-le pendant qu’il est encore disponible MUAMA Enence peut vous changer la vie et votre façon de voyager. Il a déjà été présenté dans tous les principaux médias et à la télévision et même sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi ce produit s'est très bien vendu, mais il ne sera pas disponible pendant longtemps, car les stocks sont limités. Cliquez sur le bouton "A" et commencez à parler. 2 Appuyez sur le bouton "B" et laissez votre ami étranger parler. 