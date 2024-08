Plainte d’Imane Khelif contre Musk, J.K Rowling… : le Parquet de Paris réagit Sport Par: Merzouk. A 14 Août 2

Plainte d’Imane Khelif contre Musk, J.K Rowling… : le Parquet de Paris réagit Sport Par: Merzouk. A 14 Août 2024 à 11:50 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Le parquet de Paris réagit Par alisaaa | stock.adobe.com le Parquet de Paris réagit La justice française a officiellement fait suite à la plainte déposée par la boxeuse algérienne Imane Khelif pour des faits de cyber harcèlement aggravés. La plainte a été déposée par le biais de son avocat Me Nabil Boudi auprès du pôle de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris. Après tout ce qu’elle a subi comme injures et accusations fallacieuses sur son genre, la boxeuse algérienne Imane Khelif a décidé de contre-attaquer. Au lendemain de son combat en finale de boxe féminine (-66 kg) qu’elle a remporté à l’unanimité face à la boxeuse chinoise Yang Liu vendredi 9 août, Yang Liu, son avocat, Me Nabil Boudi annonce le dépôt d’une plainte. Ce mercredi 14 août, le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une procédure, faisant officiellement suite à la plainte. La justice française fait officiellement suite à la plainte d’Imane Khelif Le parquet de Paris, cité par des médias français, dont RMC Sport, a confirmé l’ouverture d’une enquête, mardi, après la plainte pour cyberharcèlement aggravé déposée par la boxeuse algérienne de 25 ans. L’enquête a été ouverte par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne pour « cyberharcèlement en raison du genre, injure publique en raison du genre, provocation publique à la discrimination et injure publique en raison de l’origine », précise le parquet de Paris. C’est l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine qui mènera les investigations dans le cadre de cette affaire, selon toujours la même source. Dans une déclaration accordée mardi 13 août au magazine américain Variety, l’avocat de la boxeuse, Nabil Boudi a confirmé que deux personnalités en particulier ont été citées dans la plainte. Il s’agit d’Elon Musk, propriétaire du réseau social X, et de J. K. Rowling, romancière britannique. À propos de l’ancien président américain et actuel candidat à la Maison Blanche, Donald Trump, qui ne s’est pas empêché de prendre part à la honteuse campagne contre Imane Khelif, l’avocat souligne qu’il soit cité ou non dans le procès, « il sera inévitablement examiné dans le cadre de l’accusation ». Elon Musk et J. K. Rowling cités dans la plainte d’Imane Khelif Rappelons que Imane Khelif a également été attaquée, entre autres personnalités publiques, par Giorgia Meloni, Première ministre de l’Italie. Mais c’était l’Association internationale de boxe amateur (IBA) qui s’est acharnée le plus sur la boxeuse algérienne. Cette organisation, illégitime aux yeux du Comité olympique algérien (COA), est allée jusqu’à organiser une conférence de presse lundi 5 août, soit la veille de la demi-finale d’Imane Khelif, disputée et remportée à l’unanimité des arbitres contre la Thaïlandaise Janjaem Suwannapheng. À court d’arguments dans sa bataille contre le Comité international olympique (CIO), l’IBA n’a pas hésité à jouer la carte de la déstabilisation contre la boxeuse, en tenant une conférence de presse précipitée. Mais imperturbable, Imane Khelif a répondu brillamment sur le ring, en gagnant tous ses combats aux JO de Paris, à l’unanimité des arbitres. Vendredi dernier, elle a décroché haut la main la médaille d’or, un sacre qui lui a valu un accueil triomphal en Algérie.