Hommage aux soldats du feu ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 15-08-2024, 11:00 Ces derniers jours, des incendi

Ces derniers jours, des incendies se sont déclarés en plusieurs points du territoire national, rappelant tristement la fragilité de notre écosystème face aux bouleversements climatiques. Comme partout dans le bassin méditerranéen, le réchauffement climatique contribue à une sécheresse qui favorise le déclenchement de ces feux de forêt. Toutefois, ce phénomène naturel n'est pas le seul responsable de ces désastres. Des incendies d'origine criminelle ont également été signalés, témoignant d'une malveillance inquiétante. Depuis le drame de 2021, certains ennemis du pays tentent de rééditer cet épisode sinistre en provoquant des incendies, notamment en Kabylie. Leur objectif est clair : semer le doute dans l'esprit des citoyens en insinuant que les services de l'État seraient à l'origine de ces feux. Ces traîtres espèrent ainsi créer des troubles et déstabiliser le pays. Mais, cette fois, leur plan semble voué à l'échec. En effet, 2024 n'est pas 2021. L'État algérien a pris les devants, anticipant ces attaques perfides. Les populations locales, ayant tiré les leçons du passé, ont compris les enjeux et se sont mobilisées en conséquence. Grâce à une collaboration exemplaire entre la Protection civile, les services civils et militaires locaux, et à la vigilance des citoyens, aucune perte humaine n'a été déplorée. Les dégâts matériels se limitent à quelques plantations et poulaillers, preuve de l'efficacité de la réponse collective. Il est important de souligner le rôle crucial des avions de lutte contre les incendies dans cette bataille. Depuis des années, nous n'avons cessé de plaider, dans ce journal et ailleurs, pour l'acquisition de ces appareils. Nous ne comprenions pas les réticences qui ont jusqu'ici freiné l'Algérie dans l'utilisation de ce moyen incontournable pour maîtriser les feux de forêt. Aujourd'hui, nous voyons le résultat spectaculaire de leur mobilisation permanente, venant en renfort des pompiers épuisés, qui jusqu'ici se battaient avec des lances d'eau et des pelles. Rendons hommage à ces agents, dont beaucoup ont payé de leur vie cette lutte acharnée. Oui, c'est un véritable champ d'honneur où tant de braves sont tombés pour protéger notre terre. Leur sacrifice ne sera pas oublié, et leur courage demeure un exemple pour nous tous. M. F.