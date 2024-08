Home > Annaba114 Views3 Mins0 Comment Annaba : Horreur À La Nouvelle-Ville Drâa-Errich : Une Adolescente De 1

Home > Annaba114 Views3 Mins0 Comment Annaba : Horreur À La Nouvelle-Ville Drâa-Errich : Une Adolescente De 13 Ans Enlevée, Séquestrée Et Violée Par 6 Individus EDITEUR - 15 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Une affaire sordide est venue éclabousser le nouveau pôle urbain « Ben-Mostapha Benaouda (ex Draa-Erriche), implanté à une vingtaine de km à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya d’Annaba. Il s’agit de l’enlèvement et la séquestration d’une adolescente de 13 ans pendant plusieurs jours, durant lesquels elle a fait l’objet d’un viol collectif, perpétré par pas moins de six énergumènes, principalement des receveurs de bus, assurant la navette Draâ-Errich/Annaba-ville. L’un des bourreaux de la victime, serait un élément d’un corps constitué. L’adolescente a été kidnappée au beau milieu du dit pôle urbain, au grand jour. Selon une source proche de la gendarmerie, la victime a été enlevée une journée avant que sa maman ne saisisse les services de sécurité sur la disparation de sa progéniture, le 11 aout dernier. C’est grâce à des investigations en profondeur déclenchées par les éléments de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Berrahal, dès que l’alerte a été donnée que l’adolescente a été repérée, moins de 12 heures après, puis libérée des mains de ses ravisseurs. Toujours selon notre source, les enquêteurs ont favorisé l’option des filières, qui seraient pour beaucoup dans la libération de la jeune fille. C’est ainsi qu’une large opération de « ratissage » a ciblé pratiquement toutes les baraques du bidonville d’El-Geuntara, un véritable nid de narcotrafiquants, qui a été passé au-peigne-fin. Une action qui s’est soldée par l’arrestation de la majorité des ravisseurs et la libération de la malheureuse, dans un état second. Une source proche des enquêteurs signale à ce sujet que la jeune mineure a été conduite de force par ce groupe d’individus, totalement abrutis de psychotropes, vers une bicoque où ils ont abusé. Par ailleurs, nous apprenons que les mis en cause ont été présentés, mercredi 14 aout, par devant la justice et écroués. Ils devraient comparaitre prochainement devant la cour criminelle, pour, entre autres, association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration et viol. B. Salah-Eddine