Absence de transport matinal à Seraidi : Les habitants en colère ! La Rédaction by La Rédaction 14 août 2024

Absence de transport matinal à Seraidi : Les habitants en colère ! La Rédaction 14 août 2024 in Annaba

Les habitants de la commune de Seraidi expriment un vif mécontentement face à l'absence persistante de transport en commun le matin. Selon les témoignages recueillis, malgré les nombreuses promesses formulées par la direction des Transports et la commune de Seraïdi, aucune solution concrète n'a été apportée pour remédier à cette situation préoccupante. L'absence de minibus, en particulier, crée de sérieux désagréments pour les résidents, qui se retrouvent dans l'impossibilité de se rendre à leurs activités quotidiennes au centre-ville. Cette situation est d'autant plus critique que le téléphérique, autrefois un moyen de transport essentiel, est hors service depuis maintenant cinq ans, avec une reprise prévue uniquement pour novembre de l'année en cours. Il est essentiel de mentionner que la dernière semaine, la direction de Transport de la wilaya a annoncé les demandes de 6 autocars pour les lignes de transport dans la wilaya et pour la ligne entre Annaba et Séraidi. Les transporteurs, sélectionnés selon le système de points adopté, s'engagent à respecter le règlement suivant : retour à vide de Annaba à Séraidi de l'ouverture du service jusqu'à 9h00 du matin, et retour à vide de Séraidi à Annaba de 15h00 jusqu'à la fin du service. Ils doivent également garantir la continuité du service public en soirée et pendant les jours fériés. Cependant, ce problème ne se limite pas à Seraidi. Les problèmes dans le secteur des transports publics affectent l'ensemble des lignes de la wilaya d'Annaba. Les bus, souvent surchargés au-delà de leur capacité, effectuent des arrêts prolongés, retardant ainsi les usagers. Par ailleurs, les taxis individuels refusent fréquemment de se rendre au centre-ville et au littoral en raison des embouteillages chroniques, ajoutant une difficulté supplémentaire pour les citoyens. Face à cette situation préoccupante, les habitants de Seraidi, ainsi que ceux des autres localités de la wilaya, attendent des actions concrètes pour améliorer leur quotidien. Les résidents de Seraidi espèrent particulièrement que leurs doléances soient, enfin, entendues et qu'un service de transport régulier et fiable soit mis en place, leur permettant de se déplacer sereinement chaque matin. Par : R.C