Stéphanie, la mère de Kaylia Nemour, émue jusqu'aux larmes (Vidéo) Sport Par: Rafik Tadjer 15 Août 2024 à 20:45 Stephanie NemourSource : Facebook Stephanie Nemour L'émotion était trop forte mercredi 14 juin lors de la réception des champions olympiques algériens par le président de la République. Jamel et Stéphanie, père et mère de Kaylia Nemour, médaillée d'or en gymnastique aux JO de Paris 2024, étaient très émus. La mère n'a pas pu retenir ses larmes. Outre Kaylia Nemour qui a décroché l'or aux barres asymétriques, il y avait aussi Imane Khelif, médaillée d'or en boxe féminine dans sa catégorie (-66 kg), et Djamel Sedjati, qui a remporté le bronze en athlétisme (800 m). Le chef de l'État les a décorés de l'ordre de mérite national Ahid en sus d'une gratification financière. Au moment où sa fille recevait la distinction honorifique des mains du président de la République, Stéphanie Nemour a versé quelques larmes qui n'ont pas échappé aux objectifs des caméras. « Un très très grand honneur, vraiment beaucoup d'émotion, parce qu'on a senti tout l'amour d'un peuple en fait à travers cette cérémonie. C'est très émouvant », a-t-elle déclaré à la Télévision algérienne. Stéphanie, la mère de Kaylia Nemour, n'a pas retenu ses larmes « C'est un honneur pour nous d'être accueillis ici au palais présidentiel par le président en personne. C'est une grande fierté aussi, on est très très heureux de pouvoir lui parler, lui serrer la main. C'est une grande fierté », a confirmé pour sa part son mari. La jeune championne olympique de 17 n'en revient pas non plus. « J'étais honorée de rencontrer Monsieur le président, je ne pensais pas un jour le rencontrer. C'était génial, il nous a très très bien accueillis », a déclaré Kaylia Nemour. Les deux parents ont reconnu à plusieurs reprises ces derniers mois que leur fille a été agréablement accueillie et mise dans les meilleures conditions par les autorités algériennes après le changement de sa nationalité sportive en mai 2023. Née et formée en France, Kaylia Nemour a été sauvée d'une fin de carrière précoce par sa double nationalité. Son père Jamel étant Algérien, elle a pu concourir sous les couleurs de l'Algérie suite au refus de la Fédération française de gymnastique (FFG) de reprendre l'entraînement et la compétition après une opération des genoux en 2021. 🇫🇷🇩🇿 • Émus aux larmes, les parents de Kaylia Nemour 🥇 assistent à la cérémonie de félicitations du Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, qui honore les athlètes médaillés par l'Ordre du Mérite en Algérie pic.twitter.com/9v5WQzhDo7 — Mehdi MESSAI Mehdi_Messai) August 14, 2024