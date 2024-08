Il vient en Algérie choisir des fruits et des légumes pour les vendre en France Économie Par: Amine Ait 16 Ao

Il vient en Algérie choisir des fruits et des légumes pour les vendre en France Économie Par: Amine Ait 16 Août 2024 à 10:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Fruits & legumesPar olinchuk / AdobeStock Fruits & legumes En France, où se concentre la plus importante communauté algérienne établie à l’étranger, les produits algériens semblent avoir le vent en poupe. Qu’ils soient industriels ou agricoles, les produits d’Algérie rencontrent un certain succès en France. Sur les réseaux sociaux, plusieurs commerces font la promotion de ces produits, attirant notamment des Algériens, mais aussi des Français poussés par la curiosité. L’un de ces commerçants est Fayçal, qui opère au marché de l’Opéra dans la ville de Massy, dans le département de l’Essonne, en Ile-de-France. Sur sa chaîne TikTok, il fait découvrir les produits algériens proposés dans son commerce, mais partage aussi les avis des clients qui font souvent de sacrées trottes pour en acheter. Le raisin d’Algérie est « meilleur » que celui de l’Italie Poussé par cet engouement pour les produits algériens, notamment les fruits et légumes, Fayçal entreprend un voyage en Algérie qu’il ne manque pas de partager sur les réseaux sociaux. Le commerçant se filme en train de dénicher les bons produits algériens comme les raisons, promettant de les mettre bientôt à disposition de ses clients en France. On le voit dans les vignobles de Zemmouri, à Boumerdes, goûtant aux variétés du raisin algérien et assurant qu’elles seront disponibles en France à partir du mois de septembre. « C’est le raisin italien qui est connu dans le monde, mais vous ne connaissez pas encore le raisin algérien », lâche ce commerçant en dégustant la variété Victoria. Passant ensuite à la variété Red Globe, qu’il goûte alors qu’elle n’était encore mûre, il assure qu’elle est quand même « mieux que la Red Globe du Chili et celle de l’Afrique du Sud » qui sont généralement consommés à Rungis, le plus grand marché de fruits et légumes en France. Outre les raisins, ce commerçant veut aussi ramener en France des pommes de terre algérienne. « Elle arrive ! », lâche-t-il alors, assurant « qu’en France il y a trop de demande. Il veulent de la pomme de terre algérienne ». Pommes de terre, raisins, melon… : tout est bon en Algérie pour être vendu en France Ce commerçant négocie aussi pour ramener en France des figues de barbarie d’Algérie. On le voit affronter les épines, puis goûter à la chaire juteuse pour promettre enfin qu’elle va bientôt être disponible en France. Bien entendu, Fayçal n’a pas manqué d’aller sur les champs de melons, son fruit phare. « Vous avez du melon magnifique, les gens sont contents et ils viennent de toute la France pour en acheter », assure-t-il. « Quand vous achetez un melon chez nous, et bien sachez qu’on vient d’abord ici, on le choisit, on le sélectionne et après on vous l’amène directement avec Air Algérie Cargo », note ce commerçant qui fait ainsi un clin d’œil pour son partenaire aérien qui transport les produits sélectionnés d’Algérie jusqu’en France. Melon, pastèque, poire, pomme de terre, figue de Barbarie… ce commerçant semble vouloir tout exporter tellement la demande est forte sur les produits algériens en France. Il appelle d’ailleurs les grossistes de l’Hexagone à « investir dans l’Algérie » qu’il qualifie de « valeur sûre ». Il est à rappeler qu’en dehors des fruits et légumes, plusieurs produits industriels algériens sont prisés par les consommateurs en France. On cite notamment les sodas Hamoud Boualem, les gâteaux Bimo, ou encore la pâte à tartiner El Mordjene, dont Fayçal a promis de faire le plein avant de revenir en France.