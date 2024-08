JO 2024 : Sonatrach offre de jolis chèques aux 3 médaillés algériens Sport Par: Rafik Tadjer 14 Août 2024 à 1

JO 2024 : Sonatrach offre de jolis chèques aux 3 médaillés algériens Sport Par: Rafik Tadjer 14 Août 2024 à 18:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo JO 2024 JO 2024 En Algérie, les champions algériens aux derniers Jeux olympiques de Paris sont couverts d’hommages et de gratifications depuis leur retour au pays, lundi 12 août. Les médaillées d’or en gymnastique et en boxe, Kaylia Nemour et Imane Khelif, ainsi que le lauréat de la médaille de bronze du 800 mètres, Djamel Sedjati, étaient ce mercredi 14 août chez le président de la République. Sonatrach a aussi organisé une cérémonie en leur honneur et leur a offert de jolis chèques. Les trois champions ont donné de la joie au peuple algérien et hissé haut les couleurs du pays au cours de l’événement sportif planétaire. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune en est reconnaissant et les a reçus ce mercredi au palais d’El Mouradia à Alger. La présidence de la République a partagé sur sa page Facebook officielle des photos de la cérémonie montrant Kaylia Nemour, Imène Khelif et Djamel Sedjati, reçus par le président de la République qui les a félicités pour leurs exploits. Les athlètes étaient accompagnés de membres de leurs familles. Toujours ce mercredi, les trois médaillés olympiques ont été honorés par le PDG de Sonatrach qui les a gratifiés au cours d’une cérémonie au siège de l’entreprise à Alger, pour leurs « performances exceptionnelles ». Des performances qui ont « suscité l’admiration et renforcé la fierté nationale », écrit le groupe pétrolier algérien dans un communiqué. La cérémonie a vu la présence outre du PDG de Sonatrach Rachid Hachichi, celle du ministre de l’Energie Mohamed Arkab et du secrétaire général du Comité olympique algérien (COA), Kheireddine Barbari. Des membres des staffs techniques de la délégation algérienne aux Jeux Olympiques et les familles des athlètes étaient également présents. Sonatrach offre 4 millions DA à chacun des médaillés algériens aux JO La bonne nouvelle annoncée par Hachichi à l’occasion de la cérémonie est la conclusion d’un partenariat entre Sonatrach et les trois champions algériens qui leur permettra de bénéficier du sponsoring de la première entreprise du pays durant le prochain mandat olympique. Cela confirme « le rôle essentiel de Sonatrach comme partenaire majeur du développement du sport national » et « son soutien indéfectible aux sportifs algériens de haut niveau », lit-on dans le communiqué. La compagnie « ne lésinera sur aucun effort pour porter toujours plus haut les performances de l’ensemble des Algériens dans tous les domaines », ajoute-t-on. Sonatrach a également diffusé des photos montrant les champions recevoir chacun un chèque de 4 millions de dinars, soit un peu plus de 27.000 euros au taux de change officiel qui est de 1 euro pour 147,92 dinars. C’est amplement mérité pour les trois médaillés olympiques.