La Chorba Beida algérienne dans le TOP 50 des meilleures soupes en 2024 (TasteAtlas) Par Lamia F 13 août 2024 à 20:24 La chorba blanche algérienne, également connue sous le nom de Chorba Beida, a récemment été classée parmi les meilleures soupes au monde par le célèbre site culinaire TasteAtlas. Ce classement prestigieux met en lumière un autre trésor gastronomique de l’Algérie, renforçant la réputation de la cuisine algérienne sur la scène internationale. La Chroba Beida algérienne se hisse parmi les meilleures soupes au monde en 2024 La Chorba Beida, un plat emblématique de l’Algérie, est particulièrement prisée pendant le mois sacré du Ramadan, où elle est servie dans de nombreuses régions du pays. Cette soupe, à base de poulet, est enrichie de divers ingrédients qui lui confèrent son goût unique et sa richesse nutritionnelle. Parmi ces ingrédients, on retrouve l’oignon, la carotte, le céleri, l’ail, le beurre, la cannelle et les pois chiches, qui se marient pour offrir une saveur subtile et réconfortante. À LIRE AUSSI : Nouveau classement de TasteAtlas : la cuisine algérienne championne des saveurs maghrébines Le classement établi par TasteAtlas, un site reconnu pour ses conseils en matière de voyage et de gastronomie, constitue une reconnaissance importante pour la cuisine algérienne. La Chorba Beida algérienne occupe la 29ème place du TOP 50 des meilleures soupes au monde. Cette soupe typique de la culture algérienne fait également partie des potages les plus gouteux du monde arabe, selon la même source. En mettant en avant la Chorba Beida, TasteAtlas souligne la diversité et la richesse culinaire de l’Algérie, tout en plaçant ce plat traditionnel aux côtés des meilleures soupes du monde. Cette reconnaissance internationale vient confirmer l’importance du patrimoine culinaire algérien et la place de la Chorba Beida dans le cœur des Algériens. En plus d’être un plat nourrissant, cette soupe symbolise la convivialité et le partage, des valeurs essentielles durant le Ramadan. La Chorba Beida, avec sa simplicité et sa profondeur de saveurs, continue de conquérir les palais, aussi bien en Algérie qu’à travers le monde, renforçant ainsi la renommée de la cuisine algérienne.