Se saigner pour étudier à l'étranger par Abdelkrim Zerzouri Est-ce le bon choix de poursuivre ses études su

Se saigner pour étudier à l'étranger par Abdelkrim Zerzouri Est-ce le bon choix de poursuivre ses études supérieures à l'étranger ? La vie étudiante en France, première destination de nombreux Algériens qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures à l'étranger (plus de 30.000 étudiants algériens poursuivent leurs études dans des universités françaises), est de plus en plus chère. Si en 2023, on a estimé que le coût de la vie étudiante a atteint une augmentation de 6,4 %, le taux de la hausse 2024 est de 2,25 %. Une augmentation moindre mais au total, sur les deux années universitaires (2023/2024 et 2024/2025), la hausse est de 8,65 %. Une situation qui plonge les étudiants français eux-mêmes dans le désarroi, et que dire des étudiants étrangers ? Comment s'en sortent-ils ? Le premier pas pour s'inscrire dans des universités en France est devenu très difficile à engager à cause des conditions exigées sur la base d'un calcul de la vie étudiante qui permet à un étudiant étranger qui arrive sur le sol français de vivre décemment. Dans ce cadre, selon les témoignages d'étudiants étrangers, « la meilleure manière de répondre aux exigences de l'administration française est de faire établir une attestation de virement irrévocable, en bloquant la somme de 7.380 euros dans une société financière », afin de prétendre à un visa étudiant, qui n'autorise pas son détenteur à travailler, en toute légalité, en France. Bien sûr, la plupart des étudiants étrangers recourent au travail au noir pour subvenir à leurs nombreux besoins, dont les charges de loyers qui constituent une très lourde dépense, variant entre 400 et 800 euros, à Paris et entre 200 et 400 euros, en dehors de la capitale, ainsi que les dépenses pour la nourriture, les transports, le téléphone, Internet et autres nécessités comme les vêtements qui ne sont pas gratuits. En France, les syndicats des étudiants dénoncent une constante hausse du coût de la vie, depuis six ou sept ans, notamment les frais d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur public, qui sont de 170 euros pour les licences, 243 euros pour les masters, alors que les autres universités exigent des frais de scolarité de 2.770 euros pour une année en cycle de Licence et 3.770 euros pour une année en cycle Master. Rien à comparer avec la gratuité des études supérieures dans le pays, en sus d'une petite bourse comme bonus. Nous pouvons citer ici l'exemple véridique de certains Algériens binationaux qui ont choisi de poursuivre leurs études supérieures en Algérie, notamment dans les cycles Master et doctorat, même si une fois le diplôme empoché, ils rentrent généralement en France pour s'installer et travailler. En Algérie, ils auront profité d'études gratuites, de postes de travail en vacation à l'université pour les doctorants et bénéficié de logements dans le cadre des formules AADL et LPA. Un gain sur tous les plans pour ces binationaux quand d'autres Algériens qui, à l'exception de la classe aisée, se saignent ou saignent leurs familles pour s'inscrire dans des universités françaises où ils finiront leurs cursus universitaire sur les genoux.