Des filles en or...mais ! par Belkacem Ahcene-Djaballah Depuis la première participation à des Jeux olympiqu

Des filles en or...mais ! par Belkacem Ahcene-Djaballah Depuis la première participation à des Jeux olympiques, en 1964, l'Algérie a récolté sept médailles en or. Et, parmi les sept, on en décompte 4 décernées aux femmes (Hassiba Boulmerka, Nouria Benida-Merah, Kaylia Nemour et Imène Khelif) et seulement 3 aux garçons. Ce qui, quand même, est un signe évident d'une présence qualitative majoritaire de la gent féminine, dans le monde des sports. On se souvient de Salima Souakri, de Sakina Boutamine et de bien d'autres. Ceci dit et écrit, sans pour autant, bien sûr, diminuer des victoires nombreuses, remportées par les « z'hommes » (qui ont remporté, aux J.O, 15 médailles au total). Ce qui est encore plus éclatant, c'est que les médailles concernent des disciplines individuelles, celles où l'être humain, en dehors des soutiens qui lui sont apportés, se retrouve seul contre tous durant les épreuves. Ce qui demande, assurément, une force physique et morale extraordinaire. Il est tout aussi évident que cette force recherchée, pas toujours au rendez-vous au moment T, doit être plus forte encore chez les femmes que chez les hommes. Non en raison d'une faiblesse physique liée au genre (honni soit qui y pense !) mais en raison de bien des préjugés qui perdurent, encore de nos jours, sur les pistes et les salles de compétitions, les liesses populaires -, toujours passagères et relevant du sursaut d'orgueil -, ne devant pas faire illusion. Ceci dit, tout particulièrement dans nos sociétés qui, malgré bien des efforts, des soutiens et des progrès restent encore lestées par pas mal de tabous : de toutes sortes, allant du sociétal au religieux, en passant par le vestimentaire. Tabous que seules les victoires font sauter difficilement pour un temps. Ce qui fait que, globalement, la présence féminine arabo-musulmane reste encore assez faible, au niveau des compétitions internationales favorisant des percées individuelles plus que groupales. Autre écueil, celui de la malfaisance des pays avancés en matière de sports de haute compétition, pays trop habitués à monopoliser les podiums et ne souffrant aucune concurrence. D'où les multiples « coups fourrés » à l'endroit de nos athlètes. Des « coups fourrés » qui n'hésitent pas à exploiter les tribunes les plus élevées pour médire et une certaine presse occidentale et française. Au Conseil de sécurité de l'Onu (sic !) y compris et même Trump, ancien président des Etats-Unis, s'y est mis. Sans oublier Musk et Salvini. Imene Khelif star mondiale ! Heureusement, nos filles, dignes héritières de la Kahina, de N'soumeur, de Hassiba Ben Bouali et des Djamilate savent comment réagir. Par des victoires...toujours éclatantes. PS : Aux deux médailles en or féminines, il faut y ajouter une troisième, toujours féminine, celle à décerner à la merveilleuse Cheffe d'orchestre d'origine algérienne Zahia Ziouani qui a dirigé son orchestre ‘Divertimentto' (bien connu de l'Algérie culturelle et musicale ) tout au long de la cérémonie de clôture des JO de Paris et elle sera présente aux J.Paralympiques.