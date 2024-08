Gaz en Algérie : Sonatrach signe un contrat avec le Chinois CPECC Économie Par: Ali Idir 15 Août 2024 à 14:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Sonatrach Sonatrach multiplie les partenariats pour booster sa production de gaz et de pétrole, diversifier ses ressources et augmenter ses capacités d’exportation. Un nouveau contrat vient d’être signé avec un important groupe énergétique chinois. Dans le même temps, la compagnie algérienne a annoncé 14 nouvelles découvertes de gaz et de pétrole pendant les six premiers mois de l’année 2024 et fait état de discussions autour d’un projet d’exportation d’électricité vers l’Espagne, après celui envisagé avec les Italiens. Sonatrach et China Petroleum engineering corporation (CPECC) ont signé, ce jeudi 15 août, un contrat portant sur la réalisation de nouvelles unités de boosting du champ gazier d’Alrar, situé dans le bassin d’Illizi, annonce le groupe pétrolier algérien dans un communiqué. L’objectif du contrat dont le montant n’a pas été dévoilé, signé en présence du PDG de Sonatrach Rachid Hachichi et du président exécutif de CPECC Algérie, Zheng XIANG, est de « pallier à la baisse de pression et de maintenir la production du champ gazier d’Alrar à 10 millions Sm3/j », précise la même source. Sonatrach s’associe avec le Chinois CPECC pour maintenir en vie un champ gazier en Algérie Le projet devrait être réalisé en 32 mois et sa mise en service est prévue à la fin du deuxième trimestre 2027, indique-t-on. Dans un autre registre, le PDG Rachid Hachichi a fait, dans une émission de la télévision algérienne diffusée mercredi soir, le bilan des activités d’exploration de la compagnie depuis le début de l’année en cours. Rachid Hachichi a révélé que Sonatrach a réalisé jusqu’à la fin juillet dernier 14 découvertes, et ce chiffre devrait être revu à la hausse d’ici la fin de l’année. Ces découvertes contribueront « au renouvellement, en permanence, du stock national d’hydrocarbures, l’objectif étant de renouveler toutes les quantités consommées », a-t-il expliqué. L’objectif de la compagnie algérienne est de renforcer ses capacités de production primaire, tout en stimulant les différentes chaînes de valeur, comme les industries pétrochimiques et les activités de transport et de commercialisation. Il s’agit de répondre à la demande intérieure et d’exporter vers les marchés internationaux, avec comme stratégie la « diversification des partenaires », a fait savoir Hachichi.