Câble électrique Algérie – Europe : Sonatrach et Sonelgaz signent avec Eni Économie Par: Ali Idir 31 Juil. 20

Câble électrique Algérie – Europe : Sonatrach et Sonelgaz signent avec Eni Économie Par: Ali Idir 31 Juil. 2024 à 21:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par pvl0707 / Adobe Stock Des cables électriques. Le projet de réalisation d’un câble électrique sous-marin pour l’exportation de l’électricité d’Algérie vers l’Europe a franchi, ce mercredi 31 juillet, une nouvelle étape avec la signature à Milan d’un protocole entre les groupes algériens Sonatrach et Sonelgaz et le géant énergétique italien Eni. Le groupe pétrolier et gazier algérien Sonatrach a annoncé la signature d’un protocole d’entente (MoU) entre les deux sociétés algériennes et Eni. Ce protocole permettra aux trois signataires de « conduire conjointement » des études de faisabilité d’un projet d’interconnexion électrique entre les « réseaux électriques algérien et italien à travers la réalisation d’un câble sous-marin, en vue de l’échange ou de la fourniture d’électricité au marché italien et européen. » Le géant gazier algérien a qualifié le projet de câble électrique de « hautement stratégique » qui constituera une « première ». Ce câble permettra de créer un « hub énergétique reliant l’Algérie à l’Europe », a ajouté Sonatrach dans le communiqué. Câble électrique sous-marin : l’Algérie affiche ses ambitions Le protocole d’accord signé, ce mercredi, à Milan vient « renforcer » la coopération existante entre Sonatrach et Eni dans le cadre des deux « protocoles d’intention stratégiques signés le 23 janvier 2023 à Alger ». Ces deux accords, a rappelé Sonatrach, avaient pour objectif de « définir les futurs projets communs portant sur l’approvisionnement énergétique, la transition énergétique et la décarbonation. » Enfin, le groupe Sonatrach explique que la conclusion de ce protocole confirme les « ambitions de l’Algérie de renforcer sa position de fournisseur majeur de l’Europe en matière d’énergie en incluant l’électricité. » L’Algérie est déjà un acteur énergétique important pour les pays du Sud de l’Europe, notamment l’Espagne, l’Italie et la France, à qui elle fournit une bonne partie de leurs besoins en gaz. La signature de cet accord a été annoncée, le 21 juillet dernier, par le ministre de l’Énergie et des mines, Mohamed Arkab. La réalisation d’un câble électrique sous-marin entre l’Algérie et l’Italie a été proposée aux Italiens pour la première fois par le président Abdelmadjid Tebboune lors de sa visite en mai 2022. Il a proposé la « réalisation d’un câble sous-marin entre l’Algérie et l’Italie, à travers lequel nous pourrons approvisionner l’Italie et une partie de l’Europe en énergie électrique. »