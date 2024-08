Câbles électriques : Enicab signe un partenariat avec l’américain CTC Global Économie Par: Kenza Adil 08 Déc. 2022 à 18:42 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Un partenariat a été signé ce jeudi 8 décembre entre la société américaine CTC Global et l’entreprise Enicab, filiale du groupe privé Condor, pour fabriquer des câbles de lignes électriques aériennes à haute performance en énergie. Un transfert de technologie qui permettra d’augmenter la capacité du réseau électrique en Algérie, de minimiser la perte d’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon les explications fournies lors de la signature de ce partenariat qui a eu lieu à l’ambassade des États-Unis à Alger. | Lire aussi : Investissements : offensive tous azimuts de l’Algérie « Ce partenariat sera bénéfique pour nos deux pays. En tant qu’ambassadrice, ma priorité est de continuer à renforcer nos liens économiques avec l’Algérie », a déclaré Elizabeth Aubin, ambassadrice américaine lors de cette signature. « Nous sommes heureux qu’à travers cet accord, une entreprise américaine soutienne non seulement l’expansion du réseau électrique, mais aussi sa décarbonisation comme envisagée par le gouvernement algérien », a-t-elle ajouté. | Lire aussi : Climat des affaires en Algérie : ce que veulent les Américains Ce partenariat a été signé par Louahem Abdelhakim, PDG d’Enicab et Steve Jackman, vice-président de CTC Global. Décarbonisation du réseau électrique algérien Cet accord permet à Enicab, entreprise algérienne spécialisée dans la fabrication de câbles électriques, et dont l’usine est basée à Biskra, de fabriquer en Algérie des câbles de lignes électriques aériennes à haute performance et économes en énergie, dans le but de soutenir l’expansion, l’efficacité ainsi que la décarbonisation du réseau électrique en Algérie. Steven Jackman, vice-président de CTC Global a déclaré qu’« Enicab est un partenaire fiable et de confiance en Afrique ». « Ce partenariat accélèrera également la stratégie de croissance d’Enicab sur le marché des câbles à haut rendement et à grande capacité », a-t-il ajouté. L’Enicab s’est félicité de la conclusion de ce partenariat avec la société américaine. « Ces câble, produits depuis 2005 par CTC Global sont commercialisés dans 64 pays. Nous allons enfin en fabriquer en Algérie », a indiqué Louahem Abdelhkim. « Nous visons le marché local dans une première étape, puis nous exporterons ce produit vers les pays d’Afrique. La production des câbles de lignes électriques aériennes permettra de minimiser les pertes d’énergie, à hauteur de 40 % et de réduire les émissions de C02 », a expliqué le patron de l’Enicab. [DR] Aboutissement du projet CTC Global et Enicab ont signé leur accord de partenariat à la suite d’un webinaire conjoint organisé en mai 2021, par les services de l’ambassade américaine et du ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables dans le but d’informer les entreprises américaines sur les opportunités d’investissement dans le domaine de l’électricité en Algérie. Ce projet, a été couronné ce jeudi par la signature de ce partenariat entre les deux entreprises. L’utilisation de ces câbles accélèrera l’intégration de la production d’énergie renouvelable à partir de sources solaires et éoliennes dans le système électrique algérien. À terme, cela permettra à l’Algérie d’exporter son excédent d’électricité vers l’ensemble de la région méditerranéenne.