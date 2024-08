L’Algérie a exporté pour la première fois des tôles d’acier plat Économie Par: Amine Ait 18 Août 2024 à 15:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : Facebook Tosyali Algérie Pour la première fois dans l’histoire de l’industrie algérienne, des tôles d’acier plat ont été exportées vers l’étranger. Cette opération a été réalisée par l’entreprise sidérurgique Tosyali Algérie, implantée à Bethioua près d’Oran. Trois mois après avoir lancé leur production, le complexe sidérurgique Tosyali a réussi à exporter « le premier quota de panneaux d’acier de l’histoire du pays », a annoncé cette entreprise vendredi dans un communiqué. 25.000 tonnes de tôles d’acier exportés par Tosyali Algérie Expliquant que Tosyali a débuté la production de l’acier plat en mai dernier, la même source dévoile que la première cargaison que le complexe sidérurgique a réussi à exporter a atteint 25.000 tonnes, rappelant que l’entreprise a opté pour une stratégie d’expansion en juillet dernier, afin de pouvoir satisfaire la demande du marché local et de faire son entrée sur les marchés étrangers. https://x.com/AL24newschannel/status/1824989456669028835 Rappelons que Tosyali Algérie avait annoncé, le 27 mai dernier, l’entrée en service de son usine de production d’acier plat, promettant au passage de « répondre pleinement aux besoins nationaux » mais aussi de « devenir exportateur de ce matériau ». Après l’étape de la production, voilà donc que le complexe sidérurgique se lance dans une nouvelle phase, l’exportation, parvenant ainsi à limiter la dépendance du pays aux importations et à économiser ses réserves de devises. Tosyali Algérie veut continuer sur sa lancée L’entreprise s’est fixée pour objectif « d’atteindre les 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires » en 2025 avec les nouveaux produits des aciers plats. En 2026, elle compte réaliser deux milliards de dollars de chiffre d’affaires, selon Alp Topcuoglu, l’administrateur chargé des affaires de la société Tosyali Algérie. La même source indique que Tosyali Algérie s’est également lancée dans la production des tôles laminées à chaud en attendant le lancement de la production des tôles laminées à froid et galvanisées, en 2025, qui sont des produits destinés « aux industries automobiles et électroménagers ». En avril 2023, Tosyali Algérie a conclu la Société nationale du fer et de l’acier (FERAAL) qui est chargée de l’exploitation du gisement de minerai de fer de Gara Djebilet à Tindouf.