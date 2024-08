L’Algérie vole au secours du Liban, plongé dans le noir Politique Par: Merzouk A. 18 Août 2024 à 15:50 facebo

L’Algérie vole au secours du Liban, plongé dans le noir Politique Par: Merzouk A. 18 Août 2024 à 15:50 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par Hendra / Adobe Stock Drapeaux de l'Algérie et du Liban Le Liban est complètement plongé dans le noir depuis samedi. Faute de carburant, toutes les unités de la plus importante centrale électrique du pays sont à l’arrêt. Ce dimanche, l’Algérie a décidé de venir en aide au Liban. Samedi, la dernière unité opérationnelle de la centrale électrique de Zahrani, la plus importante du pays, a été contrainte de s’arrêter, en raison de l’épuisement complet des réserves de carburant. L’information a été donnée en fin de journée d’hier samedi par le fournisseur public Électricité du Liban (EDL) dans un communiqué, précisant que l’arrêt de la dernière unité opérationnelle de la centrale « a entraîné une coupure totale de l’électricité à travers le territoire ». L’Algérie décide d’envoyer des quantités de carburant au Liban La coupure d’électricité a affecté des installations essentielles, dont « l’aéroport, le port, les pompes à eau, les systèmes d’égouts et les prisons », ajoute l’EDL dans son communiqué. Le fournisseur public a souligné que les unités seront réactivées « en fonction des réserves de fuel disponibles, une fois le carburant nécessaire assuré », précisant que le courant sera progressivement rétabli à son niveau antérieur. Ce dimanche 18 août, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné l’envoi immédiat de quantités de carburant au Liban pour faire face à cette nouvelle et grave crise énergétique. Selon la Télévision algérienne, le président Tebboune a chargé le Premier ministre Nadir Larbaoui de prendre attache avec son homologue libanais Najib Mikati pour l’informer de la décision d’envoyer une quantité de carburant pour faire fonctionner les centrales électriques du pays. Une crise énergétique aggravée par la crise économique L’Algérie a en effet décidé d’envoyer, « dans l’immédiat » des quantités de fuel au Liban pour « faire fonctionner les centrales électriques et rétablir le courant dans le pays », ajoute encore la même source. Rappelons que depuis le début de la crise économique au Liban, en 2019, la crise de l’énergie ne cesse de s’aggraver. La majeure partie de la population libanaise fait face à des pannes d’électricité régulières. Les générateurs du courant fonctionnant au diesel, la compagnie publique libanaise fournit l’électricité à des fréquences irrégulières, parfois pour seulement deux heures par jour dans certaines localités du pays. Les centrales électriques gérées par EDL sont régulièrement à court de carburant à cause de la situation économique difficile du pays. Samedi, c’était la dernière unité opérationnelle de la centrale électrique de Zahrani, située dans le sud du Liban, qui a cessé de fonctionner.