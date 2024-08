Pour la première fois de son histoire, l’Algérie exporte 25.000 tonnes de ce matériau Par Amina Aouadi 18 aoû

Pour la première fois de son histoire, l’Algérie exporte 25.000 tonnes de ce matériau Par Amina Aouadi 18 août 2024 à 11:28 Le complexe sidérurgique Tosyali Algérie vient de franchir une étape majeure dans son développement en exportant sa première cargaison de tôles d’acier. Cette réalisation inédite pour l’Algérie marque un tournant dans l’industrie nationale de l’acier et positionne le pays comme un nouvel acteur sur le marché international de ce matériau. Dans un communiqué publié hier (samedi 17 août 202), l’entreprise algéro-turque spécialisée dans la sidérurgie a annoncé avoir exporté en août une première cargaison de 25 000 tonnes de tôles d’acier. Cette opération fait suite à une autre réalisée en mai dernier, confirmant ainsi la dynamique de développement de Tosyali Algérie. Le complexe avait déjà annoncé en début d’année la mise en service de son usine de production d’acier plat à Bethioua, dans la wilaya d’Oran. Cette première phase s’inscrit dans un projet plus vaste, dont l’achèvement et la mise en service sont prévus pour le second semestre de cette année 2024, visant à doubler la capacité de production et à diversifier les produits proposés. 🟢 À LIRE AUSSI : Pour la 1ʳᵉ fois de son histoire : l’Algérie se lance dans l’exportation du feldspath À terme, Tosyali Algérie ambitionne de répondre à une grande partie de la demande nationale en acier et d’exporter une part importante de sa production, contribuant ainsi à la diversification des exportations algériennes. En parallèle de ces tôles d’acier plat, Tosyali Algérie s’est lancée dans la fabrication de tôles laminées à chaud, un produit destiné aux sociétés de fabrication de charpentes métalliques, aux chantiers de construction navale et mécanique. Selon Alp Topcuoglu, l’administrateur en charge des affaires de la société Tosyali Algérie, l’entreprise s’est fixée comme objectif d’atteindre 1,5 milliard de dollars l’année prochaine avec les nouveaux produits des aciers plats, et de dépasser les deux milliards de dollars en 2026. L’Algérie franchit une nouvelle étape dans son industrie sidérurgique avec la première exportation de tôles d’acier En décembre dernier, le directeur général adjoint du complexe « Tosyali Algérie », dont les activités ont débuté en 2013 dans le cadre d’un partenariat algéro-turc, avait affirmé que le complexe mettrait en service la première partie du projet de production d’acier plat à partir du mois de juin 2024. Selon la même source, cette première phase permettra de produire 3 millions de tonnes d’acier et de doubler les revenus générés par les exportations grâce à la mise sur le marché de produits à haute valeur ajoutée. La chaîne de production des tôles d’acier devrait être entièrement achevée au cours du second semestre 2024, avec un effectif total du complexe atteignant 6500 employés, toujours selon le responsable de « Tosyali Algérie ». 🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie exporte 46.000 tonnes de cette matière vers les États-Unis Le même responsable avait ajouté, en décembre dernier, que la valeur de ce nouveau projet nécessitait un investissement compris entre 120 et 150 millions de dollars et que ses revenus en devises étrangères pour l’économie algérienne atteindraient 60 millions de dollars par an. L’importance du projet réside également, selon le même responsable, dans le fait qu’il permet de fournir une gamme de produits aux constructeurs automobiles et aux fabricants d’appareils électroménagers, ce qui facilite, selon lui, la réalisation de leurs objectifs liés à l’augmentation du taux d’intégration locale des composants en Algérie. 🟢 À LIRE AUSSI : + 29 Md $ visés d’ici 2030 : Les exportations hors hydrocarbures algériennes explosent Le complexe avait réalisé une production solide de 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques en 2022, dont 1,3 million de tonnes ont été exportées, ce qui a permis de générer 800 millions de dollars de devises étrangères.