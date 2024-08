+ 29 Md $ visés d’ici 2030 : Les exportations hors hydrocarbures algériennes explosent Par Amina Aouadi 26 ju

+ 29 Md $ visés d’ici 2030 : Les exportations hors hydrocarbures algériennes explosent Par Amina Aouadi 26 juin 2024 à 10:43 La politique nationale de promotion des exportations, initiée dans le cadre de la vision 2020-2030, porte ses fruits. Les résultats préliminaires sont plutôt encourageants, avec une croissance fulgurante des exportations hors hydrocarbures et l’émergence de nouveaux champions nationaux dans des secteurs clés. Lors de l’inauguration de la 55ᵉ édition du Salon international d’Alger, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Taib Zitouni, a présenté au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un bilan élogieux de cette stratégie. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes : Les exportations hors hydrocarbures ont bondi de 45% entre 2020 et 2024, atteignant 7 milliards de dollars. Un chiffre qui devrait encore grimper pour atteindre 29 milliards de dollars d’ici 2030. Les produits manufacturés ont enregistré leur plus haute performance en 2022 avec 6,2 milliards de dollars (+55%). Les produits agricoles et agroalimentaires ont suivi le même trend en 2023 avec 397 millions de dollars (+11%). Tandis que les exportations de produits de la pêche ont atteint 34,36 millions de dollars (+66%) la même année. 🟢 À LIRE AUSSI : Produits algériens interdits à l’exportation : vers la révision de la liste L’Algérie a non seulement réalisé l’autosuffisance en produits alimentaires manufacturés (pâtes, boissons, biscuits, sauces) mais a également dégagé un excédent commercial de 49 millions de dollars en 2023. L’Algérie cartonne à l’export : +45% des exportations hors hydrocarbures en 4 ans Idem pour les matériaux de construction (ciment, fer à béton…), où l’Algérie a troqué son statut d’importateur net contre celui d’exportateur, pour une valeur de 1,3 milliard de dollars en 2023. L’Algérie, autrefois importatrice de produits de nettoyage (pour plus de 119 millions de dollars), a désormais atteint l’autosuffisance et se lance dans l’exportation. 🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie exporte 46.000 tonnes de cette matière vers les États-Unis Autre illustration de cette diversification économique réussie : les exportations de cosmétiques. En 2023, l’Algérie a vendu sur les marchés internationaux pour 3,8 millions de dollars de produits de beauté, alors qu’elle en importait pour plus de 296 millions de dollars il y a peu encore. Ces efforts ont permis de faire émerger de nouveaux acteurs économiques nationaux et de renforcer la présence de l’Algérie sur la scène commerciale internationale. Le ministre a également indiqué que la surface totale d’exposition de la Foire internationale d’Alger a augmenté de 22 046 mètres carrés en 2019 à 29 525 mètres carrés aujourd’hui. 🟢 À LIRE AUSSI : Renforcement des exportations algériennes : de nouvelles mesures débattues Avec 687 exposants représentant 516 entreprises algériennes et 171 sociétés étrangères de 32 pays, cette manifestation économique d’envergure est une plateforme de choix pour nouer des partenariats et explorer de nouvelles opportunités d’affaires.