L’Algérie leader africain du marché de l’exportation du verre plat Par A 14 mai 2024 à 11:28 L’Algérie s’imp

L’Algérie leader africain du marché de l’exportation du verre plat Par A 14 mai 2024 à 11:28 L’Algérie s’impose sur le marché africain du verre plat grâce à Mediterranean Float Glass (MFG), une entreprise privée située à Larbâa, à l’est de Blida. Cette filiale de Cevital, lancée en 2007, a propulsé l’Algérie au rang de pays exportateur majeur de verre plat, essentiel dans la construction et diverses industries. MFG se distingue par sa capacité de production impressionnante. Selon Adel Ouhlima, directeur de la logistique, l’usine est la première en Afrique et la cinquième mondiale en termes de production et de qualité. Elle répond à la demande locale tout en conquérant des marchés internationaux, avec une présence notable en Tunisie. En 2016, MFG a lancé une deuxième ligne de production avec un investissement de 120 millions d’euros. Cette expansion a porté la capacité de production à 1400 tonnes de verre par jour, entraînant une croissance de plus de 130% et un chiffre d’affaires de plus de 45 millions d’euros. Ces investissements stratégiques témoignent de l’ambition de MFG de renforcer sa position sur le marché. MFG exporte régulièrement ses produits. Début de semaine, l’entreprise a expédié 23 tonnes de verre plat vers la Tunisie, dans le cadre de son programme qui prévoit d’affecter 70% de sa production à l’exportation. L’entreprise a déjà exporté vers l’Italie, l’Égypte, et les pays des Balkans. Elle vise maintenant les États-Unis, le Brésil et l’Argentine, diversifiant ainsi ses marchés internationaux. Expansion mondiale et urbanisation Le marché mondial du verre plat connaît une forte croissance, stimulée par l’urbanisation et la demande accrue de construction. Cette tendance devrait se poursuivre, offrant des opportunités d’expansion significatives pour MFG. Le développement urbain entraîne une consommation croissante de verre plat, essentiel pour les infrastructures modernes. Le verre plat est indispensable dans la construction en raison de ses nombreuses fonctions : isolation thermique, insonorisation, sécurité, et protection solaire. Il est utilisé dans les fenêtres, façades, portes, cloisons intérieures, balustrades, devantures de magasins, et garde-corps d’escaliers et de balcons. Ces applications variées font du verre plat un matériau de choix dans le secteur de la construction. L’Algérie, avec Mediterranean Float Glass, s’affirme comme un acteur clé sur le marché africain du verre plat. Grâce à des investissements stratégiques et une capacité de production impressionnante, MFG répond non seulement à la demande locale mais conquiert aussi des marchés internationaux. L’urbanisation continue et la croissance du secteur de la construction offrent des perspectives prometteuses pour l’industrie du verre plat.