Surdoué en calcul mental, un étudiant algérien fait sensation en Russie Par rima.a 5 mai 2024 à 12:59 Âgé de 20 ans, un étudiant algérien a subjugué le jury de l’émission « l’incroyable talent », l’adaptation russe de l’émission « America’s got talent ». Un programme de téléréalité organisant des auditions dans des pays différents à la recherche de son prochain talent. Des chanteurs et danseurs, aux artistes comiques, en passant par des compétences très rares, ces personnes doivent impressionner des juges célèbres pour gagner le prix ultime. Âgé de 20 ans, Walid Henni impressionne les jurys russes Dans son numéro du 5 mai dernier, un participant a, particulièrement, marqué l’émission russe, qui met en lumière des individus aux talents incroyables et des capacités inimaginables, par son talent dans le domaine du calcul mental et sa forte mémoire. Walid, Henni, un génie algérien du calcul mental. Il en est question de Walid Henni, âgé de 20 ans, étudiant en troisième année informatique d’origine algérienne, qui a fait preuve de ses compétences surdouées en calcul mental. Pour répondre des problématiques mathématiques complexes, il fait appel à ses compétences et sa forte pour parvenir à résoudre le challenge lancé par les jurys. Lors de sa participation à l’émission de talents, on lui a présenté une série de longs nombres et on lui a demandé de trouver leurs racines carrées et cubiques correspondantes. Le challenge ne s’arrête pas à ce niveau, Walid doit aussi se souvenir des emplacements de chaque nombre. Suite à sa performance époustouflante, Walid Henni a réussi à se démarquer parmi les 60 autres participants, venus du monde entier pour prouver leurs incroyables talents, et a attiré l’attention du jury et du public russe présent sur le plateau de l’émission.