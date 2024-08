Un électorat à convaincre par Abdelkrim Zerzouri Les premiers jours de campagne électorale pour les présiden

Un électorat à convaincre par Abdelkrim Zerzouri Les premiers jours de campagne électorale pour les présidentielles anticipées du 7 septembre sont marqués par un climat serein, avec des candidats et leurs représentants qui ont commencé à sillonner le pays pour séduire les électeurs. Les premières actions ont été dans ce sens axées sur le travail de proximité, et des rassemblements dans des salles qui ont accueilli des rencontres dans le cadre de la campagne électorale, animées principalement par les candidats, leurs représentants et leurs soutiens. Dans cette première semaine de campagne, le message saillant et commun dans les discours des représentants des trois candidats insiste sur l'encouragement des électeurs à voter massivement le jour ‘J'. Ainsi, les appels aux électeurs à participer en force à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain et le renforcement du front intérieur ont été au cœur des discours développés par les candidats et leurs représentants, selon les comptes rendus des médias qui suivent de près les mouvements et les déclarations qui s'inscrivent dans le cadre de la campagne électorale de ce scrutin. Il faut voter en masse pour donner du crédit au candidat qui sera élu le 7 septembre prochain, et faire taire les voix qui ne jugeront le scrutin que sous cet angle de la participation, laissent entendre certains représentants des candidats. Hormis quelques exceptions, le phénomène de l'abstention est mondial, et touche directement à la franchise démocratique. D'où les nombreuses recherches et études établies par des experts à ce sujet, qui confirment un certain désintérêt des électeurs face à l'acte du droit de vote, qu'on cherche à transformer en une autre dimension morale de devoir pour galvaniser les électeurs à s'intéresser à cet exercice démocratique. Mais, on sait pertinemment que l'enjeu électoral et son écho au sein de la population jouent un rôle déterminant dans la participation des électeurs, et que la conjoncture politique, selon qu'elle soit difficile ou régulière, façonne l'opinion dans l'exercice de ce droit. Bien évidemment, les candidats à la présidentielle sont concernés de près dans cet esprit, voire une responsabilité qui leur incombe, durant la campagne électorale, pour montrer le poids des bases militantes de chacun d'entre eux, ainsi que leur force de captation des indécis afin de les amener à adhérer à leurs programmes. Il y a également le rôle des médias dans ce contexte pour donner l'importance du rendez-vous électoral.