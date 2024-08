Navire De Croisière « SH Diana » À Annaba : Près De 140 Touristes De Prestige En Ville EDITEUR - 19 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Hier matin, dimanche 18 août, le navire de croisière « SH Diana » a jeté l’ancre à la gare maritime d’Annaba, transportant 139 touristes de différentes nationalités. Ces derniers ont été accueillis par le directeur du Tourisme d’Annaba qui a organisé un programme de visite des sites historiques de la ville. Il est important de noter que ce voyage n’est pas lié aux ferries réguliers à destination d’Annaba. Il s’agit d’un programme indépendant. Le « SH Diana », construit en 2023, est un navire de croisière navigant sous le pavillon du Liberia. Cette croisière de luxe transporte 139 touristes de différentes nationalités, notamment des Italiens, des Suédois, des Français et des Belges. Le navire fait le tour des grandes villes côtières d’Afrique, en particulier celles possédant des sites historiques ou un caractère touristique marqué. Après avoir fait escale à Oran, le « SH Diana » s’est arrêté à Perle de l’Est hier. Il devrait rejoindre La Goulette Nord (Halq al-Wadi) en Tunisie aujourd’hui à 19h00. Dans ce contexte, et avec le concours des organisateurs de la croisière, la direction du Tourisme d’Annaba et le port d’Annaba ont tout mis en œuvre pour encadrer la visite des sites historiques de la ville. Dès leur arrivée hier matin à 07h30, les touristes ont été accueillis chaleureusement par le personnel sur place, qui leur a offert quelques souvenirs et cadeaux. La direction du Tourisme a mis à disposition des bus climatisés pour le transport des visiteurs ainsi que des guides touristiques qualifiés pour les orienter dans les sites de la wilaya d’Annaba. La destination de choix des touristes était la basilique Saint-Augustin et les ruines romaines d’Hippone. Un parcours a été programmé en compagnie de guides qui leur ont fait découvrir la riche histoire de la Perle de l’Est. Les visiteurs ont également pu profiter des plaisirs culinaires d’Annaba, notamment les plats traditionnels des restaurants de la vieille ville, les délicieuses glaces sur le Cours de la Révolution et les vues imprenables de la corniche. Soufiane Sadouki