Port De La Grenouillère D’Annaba : De La Pêche À La Plaisance ? EDITEUR - 19 AOÛT 2024 Cliquez pour partager s

Port De La Grenouillère D’Annaba : De La Pêche À La Plaisance ? EDITEUR - 19 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’actuel port de pêche de la Grenouillère accueillera les bateaux de plaisance après la délocalisation des barques et des chalutiers vers l’extension du nouveau port. C’est ce que le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base a confirmé, dans une réponse à une question posée par le député Ali Mouilhi du Parti de la Justice et du Développement (PJD). Cette décision prendra effet dès la fin des travaux de la troisième tranche du nouveau port d’Annaba. Les études entamées en 2016 permettent l’extension du port, qui va désengorger l’ancien après la réalisation d’un quai minéralier réservé aux phosphates. Les travaux de ce quai ont débuté en mars 2024. Ce projet ne se limite pas au quai minéralier ; il concerne également l’exploitation des mines de phosphates, la production de produits chimiques ainsi que celle des engrais phosphatés. Quant aux autres étapes, elles prévoient la réalisation d’un quai réservé aux conteneurs et d’un autre dédié au complexe sidérurgique d’El-Hadjar. Ces deux derniers projets sont tributaires de l’achèvement de la première étape mentionnée précédemment. Il y a lieu de rappeler que les travaux d’extension du port d’Annaba sont actuellement en cours à la cité Seybouse. Un poste d’ancrage pour petits métiers, pouvant accueillir 102 barques, a été aménagé à Sidi Salem. Les résidents de la cité Seybouse s’interrogent sur le calendrier d’enfouissement des conduites aériennes d’ammoniac. Ces installations défigurent le paysage et représentent un danger potentiel pour l’ensemble de la région d’Annaba. Les autorités locales ne semblent pas encore avoir communiqué de date précise pour ces travaux d’enfouissement, ce qui laisse les habitants dans l’expectative quant à l’amélioration de leur cadre de vie et de leur sécurité. Ahmed Chabi