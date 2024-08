Visite À La Citadelle Hafside D’Annaba : Un Voyage À Travers Le Temps EDITEUR - 30 OCTOBRE 2023 Cliquez pour p

Visite À La Citadelle Hafside D’Annaba : Un Voyage À Travers Le Temps EDITEUR - 30 OCTOBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’association Médina pour la sauvegarde du patrimoine annabi invite tout le monde à découvrir la casbah d’Annaba, plus connue sous le nom de la citadelle hafside, l’un des sites historiques reflétant les différentes civilisations qui se sont succédé au cours des siècles à Annaba. Cette visite, organisée en coordination avec l’association culturelle Adjrass sous la supervision de la direction de la Culture et des Arts d’Annaba, a lieu après-demain, mercredi 1er novembre. Cette visite historique et culturelle, s’inscrivant dans le cadre de la célébration du 69ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution coïncidant avec le 1er novembre de chaque année, est ouverte à tous les membres de la société. Qu’ils soient femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes, tous les participants pourront voyager à travers les siècles et explorer leur riche patrimoine ainsi que l’histoire millénaire de leur ville. L’événement, mettant en lumière l’importance accordée par les organisateurs à tous les éléments du patrimoine algérien en général et annabi en particulier, sera enrichi par des interventions d’enseignants universitaires et d’experts spécialisés en histoire et en patrimoine. Tous ces experts présenteront les détails historiques du monument et des vestiges des civilisations qui ont laissé des traces sur les murs de cette citadelle classée au patrimoine national. En plus de la visite, une campagne de nettoyage ciblera la citadelle Hafside. Cette initiative vise à impliquer les citoyens dans des activités visant à protéger et à sauvegarder le patrimoine culturel et historique contre toutes les menaces susceptibles de causer sa dégradation, voire sa disparition. L’événement sera également l’occasion d’appeler les citoyens à préserver le patrimoine antique sous toutes ses formes, témoins des civilisations et des événements marquants de l’histoire de la ville d’Annaba. Hanine Boucenna