ACTUALITÉ ARRÊT SUR IMAGES Alain Delon peut être enterré dans la commune de Douchy auprès de ses chiens 20 a

ACTUALITÉ ARRÊT SUR IMAGES Alain Delon peut être enterré dans la commune de Douchy auprès de ses chiens 20 août 2024 8:36 Publié par admin DIA-19 août 2024: Les funérailles de l’acteur français Alain Delon seront organisées pour un cercle restreint de proches, il pourrait être enterré auprès de ses chiens dans la commune de Douchy, dans le département du Loiret. C’est ce que rapporte le journal Le Figaro. Il est à noter que la préfecture a approuvé, avant même le décès de l’acteur, la cérémonie dans la chapelle située dans sa propriété. En l’occurrence, c’est à côté de la chapelle que Delon a enterré une cinquantaine de ses chiens pendant toutes les années où il a été propriétaire du domaine. Toutefois, jusqu’à présent, les héritiers de l’acteur ne se prononcent pas sur la question de savoir si les fans se verront garantir le libre accès à sa tombe et ce qu’il adviendra de la chapelle et des tombes en cas de vente du domaine, dont l’entretien coûte beaucoup d’argent. Il est possible de transférer les cendres de Delon et de ses chiens dans un cimetière municipal, mais cela serait contraire à ses dernières volontés, selon la publication. L’acteur lui-même a avoué à plusieurs reprises son grand amour pour les chiens et, dans une interview accordée au magazine Paris Match en 2018, il a même déclaré qu’il souhaitait endormir sa chienne de berger belge Loubo immédiatement après sa propre mort, pour qu’elle ne soit pas laissée seule. Cependant, un certain nombre de vétérinaires ont par la suite déclaré dans des commentaires médiatiques qu’un tel geste aurait été illégal. Dans le même temps, les proches de Delon envisagent la possibilité d’organiser une cérémonie d’adieu, à laquelle pourraient participer tous ceux qui souhaitent rendre hommage au grand acteur. En même temps, de son vivant, il s’était opposé à la tenue d’une cérémonie d’État à l’occasion de ses funérailles.