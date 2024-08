Présidentielles en Algérie : ce qu’a vraiment dit Tebboune sur Gaza Politique Par: Karim Kebir 19 Août 2024 à 14:16 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Tebboune Source : Facebook Tebboune à Constantine Alors que la campagne électorale pour la présidentielle algérienne du 7 septembre se déroulait depuis cinq jours sans anicroches, voilà que les propos du candidat Abdelmadjid Tebboune sur Gaza enflamment les réseaux sociaux et provoquent un début de polémique où la manipulation le dispute au soutien. Dans une salle pleine à craquer dimanche à Constantine à l’occasion de son premier meeting populaire de campagne, le président sortant, qui brigue un second mandat présidentiel, a déclaré que « les massacres perpétrés par les sionistes à Gaza doivent s’arrêter ». Les propos de Tebboune sur Gaza suscitent la polémique « Qu’ils ne nous mentent pas, ce n’est pas un conflit civilisationnel, ce sont des massacres ; ils veulent régler le problème en exterminant les Palestiniens. C’est ce qu’on appelle la paix des cimetières. On ne les laissera pas faire, nous sommes présents, on n’abandonnera pas la Palestine », a-t-il dit sous les applaudissements nourris de la salle. Poursuivant, Abdelmadjid Tebboune a dit que l’Algérie était prête à aider la population de Gaza qui est soumise aux bombardements et à l’embargo israéliens depuis le 7 octobre dernier, dès la réouverture des frontières de l’enclave palestinienne avec l’Egypte. « Nous l’avons promis, l’armée est prête. Pour peu qu’on ouvre les frontières et permette aux camions d’entrer, on va construire en vingt jours, trois hôpitaux, on enverra des centaines de médecins et on va aider pour reconstruire ce qui a été détruit par les sionistes », a déclaré Abdelmadjid Tebboune qui parle clairement d’aide humanitaire aux populations palestiniennes éprouvées par des mois de guerre et de privatisations. Grave manipulation À aucun moment, il n’est question pour lui d’évoquer un envoi de troupes pour mener la guerre contre Israël. Mais sur les réseaux sociaux, certains ont troqué le passage où il parle du souhait de l’Algérie d’apporter une aide humanitaire à Gaza, en gardant la partie où le président candidat parle de l’envoie de l’armée. Ariel Oseran, journaliste à la chaîne franco-israélienne i24 News a repris sur son compte X la partie tronquée du discours de Tebboune. Loin d’être innocente, cette manipulation vise sans doute à semer la confusion en présentant le pays comme belliqueux et cherchant à dissimuler une situation interne sujette, par ailleurs, à débat. Or, ni la Constitution, ni la doctrine diplomatique algérienne ne permettent à l’armée algérienne d’agir en dehors de ses frontières, sauf dans le cas d’actions humanitaires ou de soutien à la paix sous l’égide de l’ONU. Accréditer l’inverse procède assurément de la manipulation dont légitimement on peut s’interroger sur ses desseins.