Cours de change Banque et marché informel : les prix d'achat et de vente des devises de ce 19 août Par Nour.C 19 août 2024 à 2:54 Ce lundi 8 juillet 2024, les taux de change des devises en Algérie affichent une relative stabilité, bien que les différences entre les taux officiels et ceux du marché parallèle continuent de se creuser. Les données de la Banque d'Algérie pour la période du 16 au 20 août soulignent cette tendance. Découvrez dans cet article les cours de change des principales devises pour ce début de semaine. Selon les cotations officielles de la Banque d'Algérie, l'euro conserve sa valeur, avec un taux d'achat à 147.33 dinars algériens et un taux de vente à 147.36 dinars algériens. Le dollar américain maintient également sa position avec un prix d'achat fixé à 134.40 dinars algériens et un prix de vente à 134.41 dinars algériens. La livre sterling, quant à elle, se négocie à 173.06 dinars algériens à l'achat et à 173.12 dinars algériens à la vente, soit une valeur en légère hausse au niveau du marché officiel de la Banque d'Algérie. De plus, le dollar canadien enregistre un taux d'achat de 97.91 dinars algériens et un taux de vente de 97.93 dinars algériens, selon les cotations officielles. Où en est le dinar face aux devises sur le marché parallèle ? Sur le marché parallèle du Square Port Saïd d'Alger, la monnaie européenne s'échange au prix de 239.00 dinars algériens à l'achat et atteint 241.00 dinars algériens à la vente. Le dollar américain suit une tendance similaire avec des taux qui s'élèvent à 220.00 dinars algériens pour l'achat et 222.00 dinars algériens pour la vente. La monnaie du Royaume-Uni, pour sa part, s'échange sur le marché informel à 280.00 dinars algériens à l'achat et à 282.00 dinars algériens à la vente. De son côté, le dollar canadien affiche des valeurs de 158.00 dinars algériens à l'achat et 160.00 dinars algériens à la vente. En somme, bien que les taux officiels des devises en Algérie semblent stables, l'écart persistant avec les valeurs du marché parallèle révèle une réalité économique plus complexe. Le tableau ci-dessous vous résume les cours de change des principales devises étrangères en Algérie pour ce lundi 8 juillet 2024, tant sur le marché officiel qu'informel : Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 147.33 147.36 239.00 241.00 Dollar US ($) 134.40 134.41 220.00 222.00 Livre Sterling (₤) 173.06 173.12 280.00 282.00 Dollar CAN ($C) 90.23 90.24 158.00 160.00 Dirham EAU (AED) 36.58 36.60 60.00 62.00