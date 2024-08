L’Algérie continue de solder le passé des oligarques de l’ère Bouteflika Économie Par: Merzouk A. 11 Août 202

L’Algérie continue de solder le passé des oligarques de l’ère Bouteflika Économie Par: Merzouk A. 11 Août 2024 à 17:23 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Trente-entreprises appartenant à des oligarques qui ont été condamnées dans le cadre des affaires de grande corruption en Algérie ont été récupérées par le gouvernement et données à des groupes publics. Les autorités algériennes ont entamé la récupération des biens mobiliers et immobiliers confisqués dans le cadre des affaires de corruption impliquant d’anciens hauts responsables et des hommes d’affaires de l’ère du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Jeudi, des ministres ont donné des instructions dans ce sens, appelant les directeurs des groupes et des sociétés de leurs secteurs respectifs à accélérer le processus de réaffectation de ces biens au profit d’entreprises publiques économiques. Après la chute du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, de nombreux ministres et hauts responsables, ainsi que des membres de leurs familles, ont été traduits devant la justice afin de répondre sur de graves affaires de corruption. Le gouvernement entame la récupération des biens saisis par la justice Dans la foulée, des hommes d’affaires, à l’image de Ali Haddad ou Mahieddine Tahkout, ont été poursuivis et lourdement condamnés dans plusieurs affaires de corruption. Leurs biens mobiliers et immobiliers confisqués sont en train d’être récupérés par l’État, en les réaffectant dans divers secteurs, comme l’industrie, le tourisme et l’agriculture. Ces opérations interviennent dans le cadre de l’application des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la récupération des biens et actifs confisqués en vertu de jugements définitifs de la justice algérienne. Concernant l’industrie, le premier responsable du secteur, Ali Aoun, a indiqué lors d’une réunion tenue jeudi dernier avec les PDG des groupes publics, que 23 unités industrielles ont été confisquées. Il s’agit, selon le communiqué ayant sanctionné la réunion des biens confisqués en vertu de jugements définitifs de la justice. Le ministre a donné des instructions à l’effet de « prendre en charge et superviser ces unités dans les plus brefs délais ». En vue d’accélérer la préparation des différents contrats nécessaires à ces opérations, le processus de récupération de ces unités se fait en coordination avec les services du Domaine de l’État au niveau local. Un hôtel 4 étoiles de l’ancien oligarque Ali Haddad récupéré par la SIH Dans le même sillage, le ministre du Tourisme, Mokhtar Didouche, a également organisé une réunion jeudi dernier avec le PDG du Groupe Hôtellerie, Tourisme, Thermalisme (GHTT). Selon le communiqué de la réunion, pas moins de six établissements hôteliers appartenant à des hommes d’affaires incarcérés dans des affaires de corruption ont été réintégrés dans le secteur public du tourisme. Il s’agit de deux hôtels situés à Alger, intégrés à l’Entreprise de gestion hôtelière EGH El Djazair et de deux autres hôtels et un complexe touristique (Bungalows) à Azzefoune et Azazga (Tizi-Ouzou), intégrés à l’ETK Tizi Ouzou. De surcroît, un projet hôtelier au niveau de la wilaya de Ouargla a été intégré à l’EGT Ghardaia. Un hôtel 4 étoiles situé à Boumerdès, apparentent à Ali Haddad a été mis sous la tutelle de la société d’investissement hôtelière (SIH), rapporte le journal arabophone Echorouk. Cet établissement de 14 étages (R+14), situé en front de mer, est érigé sur une surface de près de 3 000 mètres carrés. La cérémonie de restitution de cet établissement a été tenue en présence de Ismaïl Chaalal, PDG de la SIH, et du directeur des domaines de la wilaya de Boumerdès. L’hôtel a été mis sous la tutelle de la SIH conformément aux conclusions de la dernière réunion du Conseil des participations de l’État (CPE). Samedi 10 août, le ministère de l’Agriculture a annoncé que le secteur a également bénéficié de trois entreprises dans le cadre de la réaffectation des biens mobiliers et immobiliers confisqués dans le cadre de la lutte contre la corruption. Il s’agit d’une entreprise de production de viandes blanches et d’œufs transférée au Groupe Agro-Logistique Agrolog, d’une entreprise de production de fromages rattachée au Groupe Giplait et d’une entreprise d’huile d’olive intégrée à l’Entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques DCAS. Kia Motors récupérée par Imetal Dans le domaine industriel, le groupe Gica (ciment) a récupéré quatre unités de fabrication de carrelage à Batna, Mascara, Tiaret et Médéa, a indiqué son PDG Rabah Guessoum dans une déclaration à la Télévision algérienne, jeudi dernier. Pour le groupe Imetal, il a bénéficié de 4 entreprises dont Castil à M’sila, Gtrons à Alger, Kias Motors et Glovis. « Nous allons prendre en charge ces entreprises », a dit son PDG Adel Hamane au même média.