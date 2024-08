Algérie Ferries : un autre navire retenu au port d’Alicante Économie Par: Rafik Tadjer 20 Août 2024 à 21:28 f

Algérie Ferries : un autre navire retenu au port d’Alicante Économie Par: Rafik Tadjer 20 Août 2024 à 21:28 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Algérie FerriesAlgérie Ferries / Par Ldgfr Photos-stock.adobe.com Algérie Ferries Algérie Ferries continue de manger son pain noir. La compagnie algérienne de transport maritime de voyageurs passe un été pourri, avec de graves conséquences pour ses clients. Depuis le début de la saison estivale 2024, Algérie Ferries a multiplié les reports et les annulations de traversées, entre les ports algériens et européens. En cause, des navires qui tombent en panne ou qui sont retenus dans les ports espagnols ou italiens. Après les déboires du Moby Dada que la compagnie a fini par abandonner, c’est le Tassili II qui se retrouve bloqué à son tour bloqué par les autorités espagnoles au port d’Alicante depuis lundi 19 août, rapporte le journal Le Marin ce mardi 20 août. Tassili II a été retenu fin juillet au port de Marseille, avant d’être libéré. Algérie Ferries, qui n’a pas communiqué sur la rétention du Tassili II à Alicante, a annoncé lundi en fin de journée le report de 10 traversées entre les ports algériens, espagnols et français. La traversée Oran – Alicante a été décalée de cinq jours. Algérie Ferries souffre des pannes fréquentes de ses navires Prévue lundi 19 août, elle a été repoussée au samedi 24 août, sans aucune explication. Pour la traversée Oran – Marseille qui devait se faire ce mardi, elle a été reportée au mercredi 21 août. Pour les passagers qui devaient prendre la mer ce mardi 20 août de Marseille à Oran à bord d’un ferry de la compagnie maritime, ils devront attendre le mercredi 22 août pour le faire. En plus des reports, Algérie Ferries a changé de port de départ de certaines traversées comme Bejaia – Marseille du 21 août qui a été transformée en Alger – Marseille le 22 août. Les passagers qui devaient prendre le navire de Bejaia sont obligés de faire 250 km jusqu’à Alger pour le faire. Le programme d’Algérie Ferries fortement perturbé Pour les passagers qui devaient prendre un ferry d’Algérie Ferries le 23 août d’Oran vers Marseille, ils devront se présenter au port de la deuxième ville du pays le mercredi 22 août à 17 h00. Leur traversée a été avancée de 24 heures, pour des raisons inconnues. Algérie Ferries a indiqué lundi que cette ligne sera assurée avec le Tassili II. Le même ferry est prévu pour assurer la traversée Alicante – Oran du 24 août qui remplace celle d’Alicante – Alger. Pour le voyage Alger – Alicante qui était prévu le 22 août, il est transformé en Alger – Marseille le même jour. Pour la traversée Oran – Alicante qui était prévue ce mardi 20 août, elle a été complètement chamboulée. Une partie des passagers prendra le bateau le Ghazaouet vers Almeria en Espagne le 24 août et l’autre va voyager à partir d’Oran vers le même port espagnol, le 25 août à 23h00. Avec la rétention du Tassili II à Alicante, Algérie Ferries risque de chambouler à nouveau son programme au grand dam de ses clients.