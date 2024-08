Produits De Large Consommation : Vers Le Plafonnement Des Prix EDITEUR - 21 AOÛT 2024 Cliquez pour partager su

Produits De Large Consommation : Vers Le Plafonnement Des Prix EDITEUR - 21 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’on se dirige vers le plafonnement des prix de tous les produits de large consommation. C’est ce dont a fait part Tayeb Zitouni, ministre du Commerce et de la Promotion des exportations. Le ministre, qui s’exprimait hier mardi en marge de sa visite dans la wilaya de Médéa, a déclaré que le secteur s’oriente vers un plafonnement des prix de tous les produits de large consommation. Il a affirmé qu’il existe une coordination avec le ministère des Finances pour contrôler les prix de ces produits, notant que des fournitures scolaires ont été importées, pour un montant de 75 millions de dollars américains. Il a également indiqué que les prix des manuels scolaires seront unifiés au niveau national, avant de faire part de cinq produits de base produits à 100 % en Algérie. Par ailleurs, il a annoncé que « Pas moins de 182 marchés de proximité pour la vente de fournitures scolaires seront ouverts à l’échelle nationale à l’occasion de la rentrée scolaire 2024/2025 pour limiter les intermédiaires, lutter contre la spéculation et assurer la vente directe des articles scolaires aux citoyens à des prix raisonnables », a indiqué le ministre en marge du lancement du marché de proximité de vente de fournitures scolaires au quartier Ain-Dheb, à Médéa. Zitouni a souligné que son département ministériel a sensibilisé les opérateurs du secteur sur la nécessité de réduire les prix et les marges bénéficiaires, « chose que beaucoup d’importateurs et de fabricants d’articles scolaires ont accepté de faire en décidant d’une baisse de 15 à 20 % des prix, contribuant de la sorte à préserver le pouvoir d’achat des parents d’élèves », s’est-il réjoui. Il a ajouté que « dans le cas où des hausses de prix sont signalées, le ministère du Commerce se verra obliger d’intervenir pour protéger le consommateur quitte à procéder à un plafonnement des prix des articles scolaires proposés sur le marché national et d’alléger le portefeuille des ménages ». Il a également expliqué que des instructions ont été émises aux services commerciaux pour accorder la priorité à l’accélération du processus de dédouanement des fournitures scolaires d’importation arrivées au port de la capitale. Par ailleurs, Zitouni a déclaré que des travaux seront menés pour une numérisation complète des ports, afin de contrôler l’ensemble des produits importés. Dans le même contexte, il ajouté que le même processus suivra les produits importés depuis leur embarquement dans les ports étrangers, jusqu’à leur arrivée dans les ports nationaux, pour faciliter la surveillance et le contrôle des importations. En outre, le ministre a indiqué que son département mettra l’accent sur le suivi de tous les processus de distribution des produits et des marchandises, depuis leur sortie des usines jusqu’aux magasins détaillants, afin de contrôler le respect de la marge bénéficiaire perçue par les commerçants. A.K.