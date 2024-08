Home > Annaba71 Views2 Mins0 Comment Elections Et Transports À Annaba : Tarifs Inter-Wilayas Doublés ! EDITEUR - 21 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Avec le lancement de la campagne électorale et le scrutin qui consacrera l’intronisation du futur président de la République le samedi 7 septembre, les plans de nombreuses personnes en cette période de vacances ont été contrariés. Beaucoup ont dû regagner leurs postes de travail, en particulier les personnes exerçant dans les différents corps de sécurité et la justice, sans oublier les maires et les fonctionnaires des collectivités locales. Cet état de fait a engendré un flux considérable de gens qui ont écourté leurs vacances. Faute de bus disponibles, ils ont préféré se rendre à la station de taxi de Sidi Brahim, avec l’espoir de regagner au plus vite leurs domiciles. Du coup, il n’y avait aucun taxi à destination de la capitale, Alger, ni pour Sétif, Constantine et certaines villes du sud. Cette situation a été une aubaine pour les taxis desservant les villes comme Guelma, El Tarf, El Kala, Skikda et Souk Ahras. Les taxis de ces villes, situées dans un rayon de cinquante à cent kilomètres, attendaient de pied ferme ces clients pressés. À titre d’exemple, le prix de la course pour Alger, qui est en temps normal de 1.800 dinars, est passé à 4.000 dinars. Celle de Sétif, qui coûte habituellement 1.000 dinars, est passée à 2.000 dinars. Cette situation remet sur le tapis l’insuffisance des moyens de transport, quelle que soit la destination. La situation s’aggrave en fin de journée et la nuit, où pour le moindre déplacement, la moindre distance coûte les yeux de la tête. Iheb