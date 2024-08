Démolition De Six Habitations Précaires À Constantine : Des Occupants Menacent De Se Suicider EDITEUR - 21 AOÛ

Démolition De Six Habitations Précaires À Constantine : Des Occupants Menacent De Se Suicider EDITEUR - 21 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La commune de Constantine a procédé avant-hier, lundi 19 août, à la démolition de six habitations précaires dans la cité des Pins, relevant de la délégation des Mûriers. Ces constructions avaient été récemment érigées par leurs occupants. D’autres opérations similaires sont prévues dans d’autres quartiers de la ville. Selon un responsable de la délégation communale des Mûriers, l’opération a débuté dans la matinée, ciblant six habitations de fortune dans la zone dite « Terrain Azara » de la cité des Pins, également connu sous le nom de « Chalets ». Il a précisé que ces constructions avaient été bâties pendant l’été en cours. Cette action a provoqué la colère des personnes concernées. Certaines d’entre elles ont même menacé de se suicider en escaladant les câbles métalliques du pont de Sidi M’Cid, le plus haut pont de Constantine, culminant à plus de 175 mètres, si les autorités locales ne trouvaient pas de solution à leur problème. Parallèlement, l’établissement public de propreté « Propco » a entamé l’élimination des points noirs de la ville, notamment les zones d’accumulation de déchets et de gravats. L’opération, menée en coordination avec la délégation municipale, a ciblé les quartiers des Mûriers, d’Ibn Tellis, des Pins et de Mejaz El-Ghanem. Elle a concerné l’enlèvement de débris de construction, de vieux meubles et d’autres déchets ménagers. Ces actions s’inscrivent dans le cadre des efforts de la commune pour améliorer l’environnement urbain, mais elles soulèvent également des questions sur la gestion du logement précaire et les alternatives offertes aux populations mal logées. R. S.