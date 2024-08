Résolution des problèmes d’insécurité à Sidi Salem : Les engagements de Tebboune ikram saker by ikram saker 2

Résolution des problèmes d’insécurité à Sidi Salem : Les engagements de Tebboune ikram saker by ikram saker 21 août 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 58 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le quartier de Sidi Salem, situé dans la commune d’El-Bouni, wilaya d’Annaba, a de nouveau capté l’attention du public suite à la promesse d’Abdelmadjid Tebboune, candidat indépendant à l’élection présidentielle. Cette déclaration a été prononcée lors du premier meeting de campagne du président actuel, qui s’est tenu dimanche dernier à la salle Ahmed Bey (Zénith) à Constantine. Dans son discours, Abdelmadjid Tebboune a affirmé avec conviction que, s’il est réélu, il se consacrerait à la résolution des problèmes persistants dans toutes les wilayas du pays, en mettant particulièrement l’accent sur Annaba et, de manière plus spécifique, sur le quartier de Sidi Salem. Il a promis: «Nous allons bâtir deux millions de logements, sous toutes les formules, surtout le logement rural et social. Je vous donne une parole d‘honneur que nous n’allons délaisser aucune wilaya, même le problème de Annaba à Sidi Salem, nous allons le régler définitivement». Cependant, il est crucial de souligner que le quartier de Sidi Salem reste un sujet de débat intense, en raison des nombreux défis auxquels il est confronté. Ce quartier, souvent perçu comme un épicentre de problèmes sociaux, présente une réalité difficile. À l’entrée, on observe la misère et la désolation : des décharges sauvages, des routes jonchées de nids-de-poule, des pylônes électriques abattus, ainsi qu’une prolifération d’animaux errants et d’insectes. Parmi les problèmes les plus préoccupants figure le banditisme, qui a fortement entaché la réputation de ce quartier. Le trafic de drogue et l’usage d’armes blanches sont des phénomènes bien établis, et le nom de «Sidi Salem» évoque souvent l’insécurité, les gangs et les affrontements violents. Rappelons l’incident du commissariat qui a défrayé la chronique, survenu le 9 mars 2023, lorsqu’une femme a été prise en otage et menacée de mort avec une arme blanche par son mari, B.F, à Sidi Salem. Les forces de police sont immédiatement intervenues pour sauver la victime et arrêter les auteurs présumés. Une heure plus tard, le commissariat de police de Sidi Salem a été attaqué par un groupe d’individus armés de couteaux, de sabres et de chiens, dirigé par le mari de la victime, B.F. L’attaque a causé des blessures corporelles aux agents de police et des dommages matériels aux propriétés privées et publiques. La promesse d’Abdelmadjid Tebboune a suscité un espoir palpable parmi les habitants de ce quartier mal réputé, malgré son emplacement côtier et son potentiel touristique inexploité. Des projets de développement, tels que la création d’un village touristique en 2007 et la transformation de Sidi Salem en un centre urbain majeur, n’ont jusqu’à présent pas dépassé le stade des promesses non tenues. Par : Ikram Saker ikram saker