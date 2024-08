Tebboune à Constantine: «Je m’engage à revoir à la hausse les salaires» Par Meriem Djouder Publié le 18 août 2

Tebboune à Constantine: «Je m’engage à revoir à la hausse les salaires» Par Meriem Djouder Publié le 18 août 2024 à 19:25 Tebboune à Constantine: «Je m’engage à revoir à la hausse les salaires» Abdelmadjid Tebboune a entamé ses meetings électoraux ce dimanche 18 août à Constantine, en promettant une nouvelle ère de croissance économique et de stabilité ainsi qu’une hausse des salaires. Devant une foule nombreuse, il a détaillé ses plans ambitieux pour digitaliser le pays, atteindre l’autosuffisance alimentaire, et renforcer l’économie nationale, tout en réaffirmant son soutien aux causes palestinienne et sahraouie. L’événement, qui s’est tenu dans la grande salle de spectacle Ahmed Bey (Zénith), a réuni des milliers de partisans venus de 18 wilayas de l’est du pays, telles qu’Annaba, Batna, Skikda, et Oum El Bouaghi. Dans son discours inaugural, Tebboune a souligné l’importance de la stabilité, de la lutte contre la corruption et de la relance économique, qui sont les piliers de son programme. Il a abordé les défis auxquels l’Algérie est confrontée, tout en exprimant sa détermination à les surmonter, en déclarant : « Le budget de l’État a atteint un record de 113 milliards de dollars, et il continuera à croître grâce à nos efforts nationaux». Dans son discours, Tebboune a affirmé que « le prochain mandat ne sera pas centré sur la politique, mais avant tout sur l’économie ». Il a exprimé son ambition de digitaliser entièrement le pays d’ici l’année prochaine, en supprimant l’utilisation du papier dans tous les secteurs. « Il est temps pour nous d’entrer dans une nouvelle ère de production. Dès l’année prochaine, si je suis réélu, nous atteindrons l’autosuffisance en blé et en orge, sans avoir besoin d’en importer » ,a-t-il déclaré. Tebboune a ensuite abordé des sujets qui touchent directement la vie quotidienne des Algériens, notamment le pouvoir d’achat et la valeur du dinar. « Je m’engage à revoir à la hausse les salaires des employés », a-t-il affirmé, ajoutant que cela permettrait d’améliorer significativement le pouvoir d’achat des citoyens. Concernant la monnaie nationale, il a promis : « Le dinar algérien sera renforcé dans les prochaines années, et nous réviserons les impôts pour alléger le fardeau fiscal de nos concitoyens ». L’un des axes majeurs de son discours a été le développement des secteurs stratégiques. Il a annoncé que l’Algérie est en passe de devenir le premier producteur de phosphate en Afrique, avec des projets d’extension du port de la wilaya d’Annaba. Il a aussi souligné l’importance de l’autosuffisance en ressources vitales. « Grâce aux projets de dessalement en cours, l’Algérie deviendra le leader africain en matière de gestion de l’eau », a-t-il fait savoir. Il a également assuré que l’Algérie parviendrait bientôt à l’autosuffisance alimentaire, éliminant ainsi la nécessité d’importer des produits essentiels tels que la semoule, le blé et le maïs. Le candidat indépendant a également promis la construction de deux millions de logements dans toutes les wilayas, garantissant qu’ « aucune région ne serait laissée pour compte ». Il a révélé que « Constantine bénéficiera prochainement d’un nouveau centre hospitalier universitaire (CHU), et que le problème récurrent de Sidi Salem à Annaba serait résolu de manière définitive ». Tebboune a aussi annoncé des projets de réforme administrative, incluant « une révision des frontières territoriales et des lois régissant les wilayas». Son objectif est de renforcer l’économie nationale et d’encourager l’investissement domestique. Il a promis de renforcer la sécurité nationale en consolidant l’Armée nationale populaire pour contrer les menaces frontalières. Il a également insisté sur l’importance d’un développement équilibré et durable, en faveur de toutes les régions du pays, y compris les zones rurales souvent négligées. Il a également abordé le redressement du pays, affirmant que l’Algérie, autrefois en péril, est désormais solide, avec son hymne national résonnant même à Paris. « Nous avons émergé d’une élection validée par le Hirak béni, malgré les tentatives de dénigration, alors que l’Algérie était au bord du précipice. Mais grâce à son peuple et à son armée, elle a retrouvé la sécurité », a-t-il souligné. Tebboune a appelé à une participation massive lors du scrutin du 7 septembre, affirmant que cette élection serait un moment crucial pour l’avenir économique de l’Algérie, plutôt qu’un simple exercice politique. Tebboune a réaffirmé son soutien indéfectible à la cause palestinienne et à celle du Sahara occidental. « L’Algérie ne trahira jamais ses principes fondamentaux », a-t-il déclaré avec conviction, ajoutant que le pays continuerait à défendre les droits des peuples opprimés sur la scène internationale.